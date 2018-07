Under sin första NHL-säsong som ordinarie i Columbus Blue Jackets stod han för 40 poäng. Det utmynnar i ett fint kontrakt för den danske forwarden Oliver Bjorkstrand.

Efter att ha spelat 38 matcher i NHL under sina två första seniorsäsonger i Nordamerika blev Oliver Bjorkstrand ordinarie i Columbus Blue Jackets under förra säsongen. Den 23-årige högerforwarden noterades för elva mål och 40 poäng på 82 matcher och hade ytterligare 1+2 på sex matcher under slutspelsserien mot Washington Capitals.

Nu ger utvecklingen honom ett fetare bankkonto. På söndagen skrev han ett nytt treårskontrakt värt 7,5 miljoner dollar, 67 miljoner svenska kronor, med en lönetaksträff på 2,5 miljoner dollar.

Bjorkstrand draftades i tredje rundan som 89:e spelare av Blue Jackets 2013. Han blev klar för klubben efter en produktiv juniorkarriär i WHL, där han svarade för 144 mål och 293 poäng på 191 matcher för Portland Winterhawks. På 120 NHL-matcher har det blivit 61 poäng (21+40).

Columbus #BlueJackets Oliver Bjorkstrand signs a 3 year extension

per @JacketsInsider it will carry an AAV of $2,500,000

Bjorkstrand will still be an RFA with Arb rights when his new deal expires in 2021.https://t.co/qEyCzDsxpU

— CapFriendly (@CapFriendly) July 15, 2018