Den före detta NHL-målvakten Ray Emery uppges vara död. Lokala medier i Hamilton utanför Toronto skriver att 35-åringen drunknade i samband med en simtur på söndagsmorgonen, lokal tid.

Ray Emery besökte en väns båt vid Royal Hamilton Yacht Club i hemstaden Hamilton en timme utanför Toronto under helgen. Det var vid halv sju-tiden på söndagsmorgonen lokal tid som han och några andra hoppade i vattnet för att ta en simtur.

Efter att ha dykt i vattnet ska den tidigare NHL-målvakten aldrig ha tagit sig upp till ytan igen, berättar polisens utredare Marty Schulenburg för lokaltidningen thespec.com.

– Olyckligt nog möttes våra insatser i området runt piren av negativt resultat, säger han.

Att det var just Ray Emery som drunknade rapporterades först av lokaljournalisten Andrew Collins. Polisen i Hamilton bekräftade senare uppgifterna:

At 2:50 pm, HPS recovered the body of former @NHL player Ray Emery, 35. Emery was reported missing just after 6:00 am in #HamOnt harbour. His body was recovered in close proximity to where he was last seen. Family has been notified. Cause of death to be confirmed pending a PM.

— Hamilton Police (@HamiltonPolice) July 15, 2018