SHOULD I STAY OR SHOULD IGO? Vad händer med Artemij Panarin?

Artemij Panarins framtid i Columbus är högst osäker. Idag kan den avgöras – under ett möte i Frankrike.

Det var i samband med draften bomben kom: Artemij Panarin uppgavs vara ointresserad av att förlänga sitt kontrakt med Columbus. Genast började det cirkulera trejdrykten kring Blue Jackets storstjärna.

Förra veckan intervjuades hans agent Dan Milstein av The Athletic. Han bekräftade då att Panarin inte var säker på om han ville stanna i Columbus eller inte.

– Han älskar laget, han älskar coachen. Det handlar ingenting om hur han behandlas. Det handlar om huruvida han verkligen vill spendera de kommande åtta åren i Columbus. Det är det enda det handlar om. Hade det varit ett tvåårskontrakt hade vi nog skrivit på det. Men det här handlar inte om ett tvåårskontrakt. Det kommer behöva vara ett sju- eller åttaårskontrakt, sade han bland annat då.

Det har tidigare sagts att general manager Jarmo Kekäläinen skulle träffa Panarin i Europa under sommaren, och nu är dagen kommen. Enligt den initierade ryske journalisten Igor Eronko, på Sport-Express, skulle parterna träffas idag. The Athletic skriver att mötet ägt rum i Nice där Panarin har sin semester.

Strax efter klockan 14:00 skrev Aaron Portzline på Athletic att Jarmo Kekäläinen avböjde att kommentera hur mötet gått. Eronko skrev sedan att mötet pågått i 45 minuter och att Panarin inte vill förlänga kontraktet.

Meeting between Jarmo Kekalainen and Panarin took 45 minutes. Told that Artemi is still not ready to sign a long term deal #CBJ

— Igor Eronko (@IgorEronko) July 16, 2018