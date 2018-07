Rasmus Sandin blir den femte svensken att skriva NHL-kontrakt efter draften i Dallas. Det rapporterade capfriendly.com på Twitter i natt.

I går kväll kom beskedet att Filip Hållander skrivit på för Pittsburgh Penguins. Timrås forward blev därmed den fjärde svenska spelaren från årets NHL-draft efter Rasmus Dahlin, Adam Boqvist och Axel Andersson att underteckna ett rookiekontrakt.

Nu uppger den initierade sajten capfriendly.com, som håller koll på spelarkontrakten i NHL, att även en femte svensk blivit klar för NHL. Det är backen Rasmus Sandin som ska ha undertecknat ett kontrakt med Toronto Maple Leafs.

18-åringen valdes som 29:e spelare av Leafs i första rundan i Dallas natten mot midsommardagen. Han har tidigare tillhört Rögle BK, men var under större delen av förra säsongen utlånad till juniorlaget Sault Ste. Marie Greyhounds i OHL. I och med att han skrivit på för Leafs kan NHL-klubben kontrollera var backlöftet spelar kommande säsong.

Torontos general manager Kyle Dubas har ett förflutet i just Greyhounds organisation. 32-åringen inledde sin karriär som scout i klubben innan han tog över som general manager 2011 och hade den posten tills 2014 då värvades till Toronto som assisterande general manager.

Rasmus Sandin spelade fem SHL-matcher med Rögle innan han flyttade till Kanada. I OHL svarade han för 45 poäng (12+33) på 51 matcher och ytterligare 13 (1+12) på 24 slutspelsmatcher när Soo Greyhounds tog sig hela vägen till final.

Sandin, med rötterna i uppländska Gimo, har tidigare representerat bland annat Modo, Almtuna och Brynäs.

The Toronto Maple #Leafs have signed their 2018 first round pick (29th overall), Rasmus Sandin:

3 year ELC / $925K cap hit / $925K AAV

2018-19: $832.5k Base + $92.5k SB

2019-20: $832.5k Base + $92.5k SB

2020-21: $832.5k Base + $92.5k SB

*No P. Bonuseshttps://t.co/NUXxujQ4JT pic.twitter.com/7F1gkyC0te

— CapFriendly (@CapFriendly) July 16, 2018