Tidigare NHL-målvakten Ray Emery avled tragisk i en drunkningsolycka i går. Under söndagen forsade kondoleanserna in från tidigare lagkamrater och vänner.

– Rays leende och hans intelligens gjorde honom till en magnetisk personlighet, skriver Toronto Maple Leafs general manager Kyle Dubas på Twitter.

Under ett par säsonger var han en av NHL:s mest omtalade målvakter. Ray Emery hade en utmanande spelstil och var inte rädd för att ge sig in i heta dispyter på isen under sin tid i ligan.

Under karriären var han inblandad i flera uppmärksammade slagsmål. Inte minst ett med Washington Capitals målvakt Braden Holtby i november 2013. Det blev en ensidig uppgörelse som fick konsekvensen att NHL införde långa avstängningar på slagsmål målvakter emellan. Det eliminerade förekomsten av fajter mellan keeprar.

Efter hans alldeles för tidiga bortgång under gårdagen, då han förolyckades under en simtur i hemstaden Hamilton i Ontario, strömmade hyllningarna till målvakten in via sociala medier. På Twitter skrev Toronto Maple Leafs general manager Kyle Dubas om Ray Emerys ”magnetiska personlighet” medan William Nylander kallar honom för en ”fantastisk lagkamrat”.

Här är ett axplock av de kondoleanser som publicerades på Twitter i går kväll:

On the passing of Ray Emery… pic.twitter.com/aR17IBFE0d — Kyle Dubas (@kyledubas) July 15, 2018

Horrible to hear about Ray Emery. He was an incredible teammate. #Razor — William Nylander (@wmnylander) July 15, 2018

So sad to hear the news of Ray Emery. You will be missed bro! #RIPRazor — Scott Hartnell (@Hartsy43) July 15, 2018

Horrible to hear about the tragic passing of Ray Emery. He was an incredible NHL goalie that accomplished so much in the game, a lot of which went under the radar. He was also one of my favorite @TorontoMarlies teammates in his brief time with us. Rest In Peace to a legend #Razor — Garret Sparks (@GSparks40) July 15, 2018

Just heard the awful news regarding Ray Emery. He was a great guy. So sad. #RIPRay. — Mike Commodore (@commie22) July 15, 2018

Absolutely devastated….. I can’t believe the news about my former teammate Ray Emery. Took me under his wing and showed me the ropes. One of the good guys in hockey, you’ll be missed bro. #rip — Curt Gogol (@CurtGogol13) July 15, 2018

Terrible news about a Ray Emery Solid teammate and all around good person . #RIPRazor — Arron Asham (@TheRealAsham45) July 15, 2018

Such sad news about Ray Emery. He will be greatly missed. An incredible teammate with a huge heart. — Paul Bissonnette (@BizNasty2point0) July 15, 2018

Just awful news to read. Played in a charity hockey game with him last night and was smiling the whole time. Thoughts and prayers to his friends and family. RIP https://t.co/vPOZGKz8jG — Dylan Strome (@stromer19) July 15, 2018

Shocked and saddened to hear the news today. Always a great teammate.. RIP Razor #rayemery — RJ Umberger (@Umby18) July 15, 2018