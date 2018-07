Han kom till Örebro efter att inte ha spelat en enda match säsongen innan. Efter en säsong lämnar Victor Bartley Närke – för spel i Kina.

Efter en skadefylld säsong noterades Victor Bartley för noll matcher i Minnesota säsongen 16/17. I Örebro blev det dock 44 matcher, med 15 poäng som facit, under förra säsongen.

Men en stund efter säsongsslut kom beskedet att Örebro bryter tvåårsavtalet med backen.

– Kontraktet med Bartley hade vi en out som innebar att båda parterna kunde välja att avsluta sammarbetet. Vi har gjort detta för att kunna balansera upp backsidan optimalt. Jag vill passa på att tacka Victor för hans insatser i Örebrotröjan och önska honom lycka till i framtiden, sade sportchef Niklas Johansson då.

Nu har 30-åringen hittat en ny klubbadress. Bartley kommer nästa säsong testa lyckan i KHL. Den tidigare Röglestjärnan är klar för Kunlun Red Star. Det skriver klubben på sin twitter.

Det blir första gången Bartley spelar i KHL. Kanadensaren har tidigare bara spelat sin hockey i Nordamerika och Sverige.

Joining the #RedStar blueline is another familiar face for hockey fans. Welcome to the team, @VicBartley8 #khl pic.twitter.com/XAuSvuuNOb

— Kunlun Red Star (@KRSchina) July 13, 2018