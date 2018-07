Elias Lindholm var inte den enda som skrev ett dollarstint kontrakt under gårdagen. I Anaheim fick centern Adam Henrique ett femårsavtal värt närmare 260 miljoner svenska kronor.

Adam Henrique kom till Anaheim Ducks från New Jersey Devils under förra säsongen i en trejd som såg finske backen Sami Vatanen gå i motsatt riktning. 28-åringen avslutade säsongen starkt i nya klubben och noterades för 20 mål och 36 poäng på 57 matcher.

Henrique har ett år kvar på sitt kontrakt med Ducks, värt fyra miljoner dollar per säsong, men blev redan under måndagen belönad med en förlängning.

Enligt Chris Johnston på Sportsnet löper det nya kontraktet över fem år och har en lönetaksträff på 5,825 miljoner dollar. Nästan en miljon dollar mer per säsong än det kontrakt Elias Lindholm skrev på i går. Hela affären är värd 29,25 miljoner dollar, vilket motsvarar närmare 260 miljoner svenska kronor.

Adam Henrique draftades av Devils i tredje rundan som 82:a spelare 2008. Under sin första NHL-säsong 2011/12 noterades han för 51 poäng, vilket än i dag är personbästa, och nominerades till Calder Trophy som årets rookie bakom Gabriel Landeskog och Ryan Nugent-Hopkins. Landeskog vann utmärkelsen.

Under NHL-karriären har Henrique gjort 141 mål och 293 poäng på 512 matcher.

Adam Henrique's five-year extension with Anaheim carries an AAV of $5.825M.

— Chris Johnston (@reporterchris) July 16, 2018