Greg Brown och David Oliver. Foto: Bildbyrån

De har båda ett förflutet som spelare i Rögle. Nu får Greg Brown och David Oliver det eftertraktade jobbet som assisterande coacher till den nye huvudtränaren David Quinn i New York Rangers.

Det har hänt en del i New York Rangers efter förra säsongens misslyckande. Slutspelsmissen hann inte mycket mer än bli ett faktum innan coachen Alain Vigneault sparkades och ersattes av collegecoachen David Quinn, som har fem säsonger bakom sig som coach för Boston University.

Nu är det klart vilka som kommer att backa upp honom i Rangers bås kommande säsong. Det visar sig bli två tränare som har Rögle BK som gemensam nämnare. Både Greg Brown och David Oliver har nämligen representerat Ängelholmsklubben som spelare.

AVSLUTADE KARRIÄREN I LEKSAND

50-årige Brown representerade Rögle säsongen 1995/96 och avslutade sedan sin karriär med två säsonger i Leksand mellan 2001 och 2003. Han gjorde även 94 NHL-matcher för Buffalo, Pittsburgh och Winnipeg. Sedan han slutade spela har han arbetat som coach inom Boston Colleges hockeyprogram.

Oliver, 47, avslutade karriären med en allsvensk säsong i Rögle 2006/07. Han gjorde under karriären 233 NHL-matcher och spelade då bland annat för just New York Rangers. De senaste fyra åren har han varit ansvarig för spelarutvecklingen i Colorado Avalanche.