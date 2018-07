Winnipeg Jets och Jacob Trouba har haft sina duster genom åren. Trots att den skicklige 24-åringen vuxit fram som en av klubbens absolut viktigaste backar, är det svårt att glömma Troubas arbetsvägran i början av säsongen 2016-17. Då, som nu, handlade det om en kontraktsdispyt. Den här gången är parterna nästan 30 miljoner kronor ifrån varandra – och klockan tickar.

NHL’s så kallade ”arbitration court” (skiljedomstol) kopplas in när löne- och kontraktsförhandlingarna mellan en Restricted Free Agent och klubben spelaren tillhör, har strandat. Om domstolsförhandlingen väl inleds betyder det ofta en utdragen process där var sida presenterar sina argument… för att samtidigt såga motpartens.

I fallet Winnipeg Jets – Jacob Trouba har parterna fortfarande 48 timmar på sig att förhandla fram ett kontrakt innan domstolsförhandlingen inleds. Efter att, per Elliotte Friedman, ha tagit del av parternas löneförslag kan vi ganska snabbt konstatera att parterna är en bra bit ifrån varandra. Döm själva:

Arbitration filings for Jacob Trouba: Jets are at $4M, player at $7M. Hearing is 48 hours away. SJ and Chris Tierney settle on two-year deal with $2.9375 AAV.

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) July 18, 2018