Lou Lamoriello har satt full fart sedan dag ett som New York Islanders general manager. Sent igår kväll svensk tid såg han till att förlänga kontraktet med målfarlige backen Ryan Pulock, 23, för ytterligare två säsonger.

Ryan Pulock var, tillsammans med veteranen Nick Leddy, klubbens målfarligaste back den gångna säsongen med 10 fullträffar. Lägg därtill 22 assist och du får en hårdskjutande back som stod för 32 poäng på endast 68 matcher. Addera faktumet att Pulock aldrig tidigare spelat mer än 15 matcher under en och samma NHL-säsong och att 2017-18 var hans rookiesäsong, och du har ett backlöfte värd namnet.

Ett fenomen som blir allt vanligare i NHL är att skriva så kallade ”bridge”-kontrakt med unga spelare som visar potential. Ofta är det spelare i åldrarna 20-25 som haft en eller två bra säsonger som kontrakteras, med den outtalade överenskommelsen ”visa vad du kan i någon säsong till, så kan vi skriva ett längre kontrakt med dig”.

Ryan Pulocks kontrakt – två säsonger med genomsnittlig lön på två miljoner dollar – faller tveklöst inom dessa parametrar och får ses som en bra överenskommelse för både spelare och klubb.

Ryan Pulock's new 2 year deal with the NY #Islanders carries a $2,000,000 AAV

2018-19: $1,350,000

2019-20: $2,650,000

Pulock will once again expire as an RFA with Arb rights in the summer 2020.https://t.co/AbdSlTzA8T pic.twitter.com/cIbBWeQDHn

