San Jose Sharks meddelade under onsdagseftermiddagen att man gjort klart med Chris Tierney för ytterligare två säsonger. Beskedet kommer bara dagar innan parterna skulle gått upp i NHL’s skiljedomstol för att avgöra en kontraktsdispyt.

Chris Tierney, 24, fungerade alldeles utmärkt för Sharks i rollen som avlastande poängproducent bakom spelare som Joe Pavelski, Logan Couture och Tomas Hertl. Totalt stod Tierney för 40 poäng (17 mål, 23 assist) på 81 matcher. Poängsumman var nära på en fördubbling av den produktion han stått för de föregående tre säsongerna – 23, 20 och 21 – vilket förmodligen vägde in i Sharks beslut att inte riskera en längre dispyt.

Det nya kontraktet sträcker sig över två säsonger och betalar Tierney drygt tre miljoner dollar per säsong. Efter säsongen 2019-20 äger Sharks fortfarande rättigheterna till Tierney.

Chris Tierney's 2 year deal with the #Sharks breaks down as follows:

2018-19: $2,900,000

2019-20: $2,975,000

The deal buys 2 Arb eligible RFA seasons. Tierney will once again expire as a Restricted Free Agent with arbitration rights in 2020.https://t.co/70rWwedivi pic.twitter.com/VtMrIniAYs

— CapFriendly (@CapFriendly) July 18, 2018