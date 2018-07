Foto: Bildbyrån och All Over Press

Hockeysveriges Hampus Duvefelt kikar djupt in i spåkulan och förutspår vilka tio spelare som kommer befinna sig på plats 1 till 10 när NHL summerar poängligan 2018-19. Här är tio namn att hålla ett extra öga på när pucken släpps i oktober:

Spelade i NHL’s kanske med samspelta kedja med Patrice Bergeron och Brad Marchand under förra säsongen. David Pastrnak imponerade i såväl grundserie och slutspel och har vid 22 års ålder en utvecklingskurva som pekar spikrakt uppåt. Inte omöjligt med 85-90 poäng i år.

Yevgeni Malkin är en pålitlig poängproducent som alltid ser till att landa någonstans runt topp-10, topp-20 sett till poängligan. Kan helt ta över matcher när han är i fullt slag, men dras allt som oftast med småskador och har en tendens att missa lite för många matcher varje år för att på allvar utmana i toppen.

Smyger ofta under radarn, men dyker likväl upp i kampen om poängtiteln när våren nalkas. Claude Giroux är en sann ledare som älskar att passa pucken och gör det bättre än 99% av spelarna i ligan. Saknar en renodlad målskytt att spela med – hade kunnat utmana i absoluta toppen med en prickskytt vid sin sida.

7. Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

Hade innehaft titeln som ”NHL’s snabbaste spelare” om inte en viss Connor McDavid gjort entré i ligan för ett par år sedan. Nathan MacKinnon har länge ansetts som en enorm talang men fick sitt stora genombrott förra säsongen då Matt Duchene trejdats bort från Avalanche. Kan få svårt att upprepa succén kommande säsong, men lär finnas med i tätstriden.

6. Anze Kopitar, Los Angeles Kings

Som så många andra på denna lista är Kopitar konsekvent i sin poängproduktion och syns ofta högt upp i poängligan. De säsonger den väldige slovenen fallit bort, har varit när skador hämmat honom från att få ut full kapacitet. Med ankomsten av Ilya Kovalchuk – som fortfarande har förmågan att placera pucken i nät – kan Anze Kopitar möjligen inkassera en 5-10 poäng extra. Ingen dålig skjuts för en spelare som nyligen slog personbästa med 92 poäng.

5. Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

Mannen som länge gick under smeknamnet Sid the Kid prenumererade länge på epitetet ”Världens bästa ishockeyspelare”. Sedan anlände Connor McDavid till ligan. Sidney Crosby ses dock fortfarande som en av ligans absolut bästa tvåvägsspelare och är en erkänt pålitlig poängproducent. Måhända är han extra inspirerad att slå till med en kanonsäsong efter att under våren ha bevittnat ständiga ärkerivalen Alex Ovechkin lyfta Stanley Cup-bucklan?