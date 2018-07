ETT MÄKTIGT ÅR. Linus Karlsson gick från division 2 till J20 – och blev draftad. Foto: Bildbyrån/Magnus Lejhall

För ett år sedan var han en 17-årig division 2-spelare som gjorde sig redo för sin första säsong i J20 SuperElit. I dag har Linus Karlsson hunnit debutera i SHL och U19-landslaget samt blivit draftad av San José Sharks. Nästa vecka inleder Karlskronas center jakten på en JVM-plats med Juniorkronorna i Kanada.

– Det är rätt sjukt faktiskt när man tänker på allt det här som har hänt, säger han till hockeysverige.se om sin mäktiga resa.



I tider när det bråkas som aldrig förr kring intagningar till storklubbarnas hockeygymnasier är det uppfriskande att hitta en framgångsrik spelare som valt en annan väg. Linus Karlsson valde nämligen bort hetsen för att i stället stanna hemma i småländska Landsbro – byn utanför Vetlanda som producerat både Johan Franzén och Erik Karlsson – och utvecklas i sin takt. Långt från talanghets och tidiga spetssatsningar Det är ett beslut som har betalat sig.

För det finns nog inte många ishockeyspelare i Sverige som har gjort en resa liknande hans det senaste året. Inte nog med att han fick SHL-debutera med Karlskrona förra säsongen, han hann även med att representera juniorlandslaget för första gången i februari för att sedan bli vald som 87:e spelare av San José Sharks i NHL-draften på midsommardagen.

Det räcker med att hoppa tillbaka till förra sommaren för att se vilka enorma steg det handlar om. Då gjorde Linus sig klar för att lämna moderklubben Boro/Vetlanda och testa vingarna i Karlskrona HK:s juniorverksamhet. Bakom sig hade han en säsong i division 2 med 21 mål och 44 poäng på 31 matcher – som 17-åring.

Givetvis var han i behov av en hockeymässigt sett större utmaning. Men det var först när lillebror Hampus Karlsson, 17, tog ett beslut gällande sin framtid som Linus hakade på.

– Jag hade inte velat flytta hemifrån innan, men säsongen hade gått bra och det var många klubbar som hörde av sig och ville ha mig till sina J20-lag. Då kände jag att det var rätt tid att flytta. Brorsan skulle börja gymnasiet och var på try-out i Karlskrona. När han valde att skriva med dem valde jag också det i konkurrens med några andra klubbar, förklarar han för hockeysverige.se.



Foto: Bildbyrån/Magnus Lejhall

HOPPADE AV TV-PUCKEN

Att utvecklas i moderklubben visade sig vara helt rätt melodi för Linus Karlsson. Han beskriver det själv som att han var ”sen” in i saker och ting under uppväxten. Som det novemberbarn han är kom han senare in i puberteten och behövde mer tid för att känna sig bekväm än många andra i hans ålder. Ett exempel på det är hur hans sejour i TV-pucken slutade.

– Jag spelade bara en match för Småland där. Jag tyckte att det var jobbigt att sova borta i den där åldern. Det störde mig så mycket att jag faktiskt hoppade av, berättar han.

Det var av samma anledning som han blev Boro/Vetlanda trogen så länge som han blev.

– För det första kände jag mig inte mogen och klar att flytta vid den tidpunkten. Det var den största anledningen. Sedan spelar man hockey för att det är kul och jag vet inte om jag skulle ha trivts om jag hade flyttat. Det var lite så jag resonerade.

Ett bra resonemang, har det visat sig. I dag är Linus Karlsson otroligt glad att han tog den långsamma vägen framåt. Tiden hemma i Landsbro gav honom inte bara möjligheten att mogna i sin egen takt, han utvecklade sin skicklighet via en form av spontanhockey som han antagligen inte hade getts möjlighet till i en mer styrd verksamhet.

– Grejen med mindre orter och mindre klubbar är att man kan åka skridskor när man vill. Det är alltid öppet i ishallen och man får egentid där varje dag om man bara tar sig dit. Det och möjligheten att spela med flera olika lag säger Linus Karlsson.

Han är det kanske tydligaste beviset på det själv. Under sina juniorår i Landsbro spelade han ofta med tre lag under en och samma säsong. U16, J18, J20 och i slutändan även A-laget.

– Det tror jag gör att man utvecklas på det här sättet som jag har gjort. Sedan får man kanske sämre förutsättningar för att bygga fysik än i en större klubb. Jag vet att jag ligger lite efter styrkemässigt, men det är sådant jag jobbar med varje och det är inte svårt att motivera sig.

Styrka och fysik är något som en spelare kan bygga över tid. Den hockeybegåvning som Linus Karlsson jobbat upp är desto svårare att fånga om man inte fått fatt på den redan i tidig ålder.



Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

POÄNGKUNG DIREKT

Första säsongen i Karlskrona blev en stor framgång. Karlsson vann J20-lagets interna poängliga och svarade för 27 mål och 52 poäng på 42 matcher. I december i fjol kom också den verkliga SHL-debuten. Efter att ha varit ombytt utan speltid i två matcher fick han 6.42 i en match mot Frölunda. Han krönte det med att svara för en assist.

Ynglingens framfart gjorde att han snabbt fastnade på radarn hos juniorlandslagets förbundskapten Tomas Montén.

– Jag blev jäkligt tänd när jag såg honom i J20. Han gjorde en jäkla massa mål och poäng så det slutade med att jag åkte och såg honom tre gånger om i juniorserien, berättar Montén.

– Vi tog ut honom i Team 19-turneringen i Tjeckien i februari. Jag var på OS själv då så jag missade den turneringen, men rapporterna jag fick efter det var riktigt bra.

Nu har Montén tagit ut Linus Karlsson i sin trupp till den stundande U20-turneringen i Kamloops, Kanada. Han finner extra nöje i att kunna ge en spelare som har gått en okonventionell väg chansen att slåss om en JVM-plats.

– Det hetsas en hel del om hockeygymnasium hit och dit just nu med klubbledare som gnäller i tidningarna. Här kommer en 18-åring från ingenstans och går i draften, skrockar förbundskaptenen.

– Vi kanske måste börja titta oss omkring bättre, för det kanske finns spelare vi har missat. Sådana som inte valt den vanliga vägen via hockeygymnasier.

”EN OTROLIG HAUSSE KRING HONOM”

Att Linus Karlsson gick så pass tidigt som i tredje rundan av NHL-draften kom inte som någon överraskning för Montén. Under förra säsongen såg han hur NHL-scouterna visade allt större intresse för smålänningen.

– Det var en otrolig hausse runt honom. Jag vet inte hur många NHL-scouter som hörde av sig och ville veta mer om honom. Jag vet att det var många som var intresserade av att ta honom.

Själv följde KHK-talangen draften via telefonen under en semesterresa i Italien när det plötsligt ringde.

– Det var San José som ringde för att berätta att de hade valt mig. Jag låg tydligen efter i sändningen på telefonen så de hann ringa mig innan jag hade sett mitt namn komma upp på tavlan, skrattar han åt det lite dråpliga minnet.

För ett par veckor sedan deltog han på sin första NHL-camp och fick ett litet smakprov på hur hockeylivet kan te sig om han lyckas ta sig hela vägen dit.

– Jättecoolt att få se allt omkring, hur allt proffsigt är och hur bra alla spelare är. Har man tagit sig dit är man bra, det är ingen som sticker ut åt det dåliga hållet, säger Linus Karlsson som var där som ensam svensk spelare men hade både målvaktstränaren Johan Hedberg och scouten Niklas Sundström bland instruktörerna.



Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

NOBBADE SHL

Så efter ett år som har varit milt sagt händelserikt i Linus Karlssons liv gör han sig redo för ännu ett äventyr. På söndag åker han till Stockholm och fortsätter sedan vidare till Kanada med Juniorkronorna. Turneringen ger honom möjligheten att göra ett starkt intryck på Montén inför uttagningen till JVM i Vancouver och Victoria efter jul.

– Jag ser mina chanser som goda, annars hade jag inte varit uttagen här. Jag tycker absolut de är goda. Men det är bara jag som kan fixa det. Ingen annan kommer att göra det åt mig, säger han bestämt.

Mitt i allt försöker han stanna upp och njuta – eller i alla fall nypa sig i armen för att få bekräftat att allt är på riktigt.

– Det är rätt sjukt faktiskt när man tänker på allt det här som har hänt. SHL, landslag, draft och NHL-camp, skrattar han.

– När man är mitt uppe i det tänker man inte på det för då vill man bara ha mer. Det finns stunder när jag känner att jag ligger efter andra i min ålder fysiskt sett, men då får jag påminna mig om att jag bara haft professionell fyshjälp i ett år. Då får man se fördelarna med det, att det finns saker att förbättra där.

Det kommer han att få alla chanser att göra i Karlskrona. För även om han hade anbud från SHL-klubbar efter KHK:s degradering valde han att förlänga kontraktet med klubben. Precis som under åren i Boro/Vetlanda vill Linus Karlsson ta det i sin takt.

– Jag hade kunnat gå till en SHL-klubb om jag hade velat, men KHK tror på mig och jag tror jag kan få en stor roll där och göra bra ifrån mig där. I stället för att vara 13:e eller 14:e forward i en SHL-klubb så får jag en bättre roll i ett allsvenskt lag. Det tror jag kommer att gynna min utveckling mer.

Vem vågar säga emot?