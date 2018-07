Matt Dumba. Foto: Bildbyrån/Ludvig Thunman

Han draftades som sjunde spelare 2012, men hade en trög start på NHL-karriären. Efter fjolårets genombrott får backen Matt Dumba nu ett rejält lönelyft. Det nya kontraktet med Minnesota Wild är värt 30 miljoner dollar.

De var på väg mot skiljedomstol, men nu är kontraktstvisten löst. Under lördagen skrev Matt Dumba under ett nytt femårskontrakt med Minnesota Wild värt 30 miljoner dollar, vilket motsvarar runt 265 miljoner svenska kronor. Det innebär att han får en lönetaksträff på sex miljoner dollar per säsong, rapporterar Elliotte Friedman på Sportsnet.

Det nya kontraktet, som gäller till och med säsongen 2022/23, är värt mer än dubbelt så mycket per år än vad det senaste kontraktet han spelade under. Det gav honom 2,55 miljoner per säsong. Dumba blir nu lagets tredje bäst betalde spelare efter veteranerna Ryan Suter och Zach Parise. De tjänar runt 9,5 miljoner dollar vardera per säsong.

Dumba, som fyller 24 år nästa vecka, hade en trög start på NHL-karriären i Minnesota. De två senaste säsongerna har produktionen från den hårdskjutande backen dock tagit fart. Efter elva mål och 34 poäng under 2016/17 svarade han i fjol för personbästa 14 mål och 50 poäng på 82 matcher.

På 310 NHL-matcher har det blivit 44 mål och 128 poäng.