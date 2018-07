För en vecka sedan skrev han NHL-kontrakt med Los Angeles Kings. Nu står det klart att Rasmus Kupari trots det spelar i finska ligan med regerande mästarklubben Kärpät nästa säsong.

Rasmus Kupari valdes som 20:e spelare i första rundan av draften i juni. 13 juli undertecknade finländaren sedan sitt treåriga rookieavtal med Los Angeles Kings.

Något spel med Kings blir det inte nästa säsong. Åtminstone inte till hösten. Under helgen kom beskedet att NHL-klubben lånar ut sin 18-årige centertalang till finska mästarklubben Kärpät, som han tillhört de två senaste säsongerna.

Kupari debuterade i Liiga föregående säsong och noterades för sex mål och 14 poäng på 39 matcher. Han var därefter ombytt i sex matcher under Kärpäts väg till sin tredje mästartitel under de fem senaste säsongerna.

Efter sin finska säsong var Kupari en del av det finska U18-VM-lag som tog hem guld i Ryssland efter att bland annat ha besegrat de svenska Småkronorna i semifinalen.

Quick Note: Rasmus Kupari has been loaned to Karpat of the Finnish League for the 2018-19 season. Kupari appeared in 39 games last season with Karpat, his first season with the main club. He was Kings’ first round draft choice this summer.

— LAKingsPR (@LAKingsPR) July 20, 2018