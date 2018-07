COMEBACK. Anaheim Ducks låter "hockeynäbben" göra comeback. Foto: Anaheim Ducks

Ankan är tillbaka. När Anaheim Ducks i höst inleder sitt 25-årsfirande som NHL-lag gör man det genom att damma av en klassiker. Den ursprungliga Ducks-tröjan med näbben på får göra comeback i NHL.

Säsongen 1993/94 kom NHL till Anaheim och Orange County. Uppbackade av Disney fick Kalifornien sitt tredje NHL-lag efter Los Angeles Kings och San José Sharks. Detta i efterdyningarna till den första Mighty Ducks-filmen som Disney släppte 1992.

Även om det dröjde ganska länge innan laget började bli framgångsrikt på isen var loggan med den hockeyanpassade anknäbben en omedelbar hit. Den syntes på t-shirts och kepsar över allt, även hos folk som hade liten eller ingen aning om vad NHL eller klubban i fråga var.

KOMMER BÄRA TRÖJAN I PREMIÄREN

Anaheim Mighty Ducks blev sedermera bara Anaheim Ducks och anknäbben försvann från lagets tröja. Den har återvänt med jämna mellanrum för att pryda lagets tredjetröjor, ofta med en orange bakgrund, men till höstens 25-årsjubileum får den en lite mer ursprunglig touch. Det är inte en exakt kopia av originalet, men finns många likheter.

Under ett supporterevent i går presenterade Ducks, med hjälp av sin första målvakt Guy Hebert, den nya tredjetröjan inför kommande säsong. I hemmapremiären mot Detroit Red Wings den 8 oktober kommer laget att bära den och därefter under utvalda gånger under säsongens gång.