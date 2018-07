Hanna Sköld. Foto: Ronnie Rönnkvist

Det blev en säsong i Göteborg för Hanna Sköld. Nu återvänder den landslagsmeriterade centern till Leksands IF.

– En toppklasscenter, säger tränaren Ulf Hedberg till hockeysverige.se.

Hanna Sköld hade gjort fyra raka säsonger i SDHL med Leksand. Men i fjol lämnade hon klubben och flyttade till Göteborg för att spela för nykomlingen Göteborgs HC.

Redan efter en säsong återvänder hon nu till Dalarna, bekräftar Leksands tränare Ulf Hedberg för hockeysverige.se.

– Hanna Sköld kommer in med mycket energi och hon är en positiv person både på och utanför isen. Sedan är hon en toppklasscenter, mest defensivt men med rätt omgivning kommer hon producera offensivt också. Det vet jag sedan tidigare eftersom hon gjorde bra med poäng då hon senast spelade i Leksand, säger Hedberg.

– I mitten ser det verkligen jättebra ut. På centerpositionerna har vi nu Anna Borgqvist, ”Madde” Hall, Kajsa Armborg och nu också Hanna Sköld, vilket känns jättebra.

SKÖT 20 MÅL I SDHL FÖR TVÅ ÅR SEDAN

Sköld fick sitt stora genombrott i SDHL under säsongen 2015/16. Då sköt hon 20 mål och hade 32 poäng på 36 matcher för Leksand. Det gav henne en plats i Damkronornas VM-trupp. Under en skadedrabbad säsong som följde stannade produktionen vid fyra mål och 13 poäng på 25 matcher under säsongen 2016/17.

I fjol gjorde hon sedan fyra mål och nio poäng på 33 matcher för Göteborg. Den från Avesta bördiga 21-åringen har över 146 SDHL-matcher noterats för 39 mål och 72 poäng. I A-landslaget har det blivit 17 framträdanden.