Jonathan Dahlén och Elias Pettersson. Foto: Ronnie Rönnkvist

I Vancouver omtalas de som tvillingarna Sedins arvtagare. Elias Pettersson och Jonathan Dahlén är den svenska duon som fått en hel supporterskara att börja se ljust på framtiden. Målet är glasklart: spel i Vancouver Canucks nästa säsong. Och gärna tillsammans.

– Jag tror inte att det kan vara en slump att jag blev trejdad från Vancouver till Ottawa i februari och sedan draftade dom Elias, säger Jonathan Dahlén till hockeysverige.se.



SUNDSVALL/SÖDRA BERGET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Elias Pettersson och Jonathan Dahlén.

Det är de två svenskar som det pratas mest om i Vancouver nu då bröderna Daniel och Henrik Sedin valt att lägga skridskorna på hyllan. Många hoppas också att duon ska kunna axla tvillingarnas mantel då det gäller det offensiva samspelet. Givetvis är det direkt orättvist att sätta den pressen på en 19-åring och en 20-åring samtidigt som tanken på vad de ska kunna åstadkomma i NHL kittlar.

Hockeysverige.se stämde träff med dom båda Vancouverspelarna på Södra Berget i Sundsvall för en intervju om kemin mellan de båda och tankarna kring att flytta över till Kanada för att ta en plats i svenskklubben Vancouver Canucks.

– Varför hockey? Jag spelade både hockey och fotboll när jag var mindre och var bättre på hockey, skrattar Elias Pettersson när vi slår oss ner vid ett bord med utsikt över Sundsvall.

– Visst, alla dagar är det inte roligt med hockey, men nästan alla. Samtidigt är det alltid en rolig gemenskap med laget och det är alltid roligt att vinna.

Dahlén:

– Jag körde också fotboll och var även intresserad av flera sporter, men tyckte hockeyn var roligare. Sedan fick jag en fotbollstränare då jag var 13 år. Jag bodde då i Göteborg och spelade i Örgryte. Tränaren sa ”ska du fortsätta här får du lägga av med hockeyn”. Då kände jag att hockeyn var roligare så jag gick till den i stället.



Foto: Ronnie Rönnkvist

PARADES IHOP I TIMRÅS J20-LAG

Redan under junioråldern i Timrå – Dahlén kom från HV71 och Pettersson från Ånge – fick duon chansen att spela tillsammans och från början uppstod en kemi mellan dom båda på isen.

Dahlén:

– Det gick ju ganska bra för Elias i Växjö också (skratt). Vi spelade ihop först efter jul (2014/15) i J20. Han kom upp och gjorde helt sjuka siffror (fyra mål och totalt 13 poäng på sex matcher). Vi spelade ihop och det gick bra.

Pettersson:

– Vi båda tar snabba beslut där ute, vill spela en offensiv hockey och tänker likadant under matcher. Oftast gör vi det i alla fall, skrattar 19-åringen varpå Dahlén fyller i:

– Jag tycker om att sticka in i luckor. Det blir ju lite roligare att sticka in där om jag vet att jag får en passning.

Pettersson:

– Man kan säga att vi är två olika spelstilar som tänker likadant.

Ni har båda bevisat, du Elias i Växjö och Jonathan i Timrå, att ni kan prestera utan ha den andre vid er sida, kan ni ibland bli lite trötta på att benämnas som en duo?

– Dom jämför oss som att vi ska bli ”Nya Sedinarna”. Ingen press men…, skrattar Elias Pettersson och fortsätter:

– Jag vet inte om vi har en sådan kemi som dom två ännu, men blir vi så bra tar jag det alla dagar i veckan.

Dahlén:

– Jag tror att det var skönt för oss båda att komma bort från det där lite grann. Elias gjorde det bra i Växjö och när jag kom tillbaka till Timrå så kunde jag göra det bra utan honom i Hockeyallsvenskan. Det var nog skönt för oss båda att få det bekräftat. Inte bara utåt sett utan för oss själva också så vi vet att vi ändå är två duktiga hockeyspelare.

– Klart att vi spelar bra ihop och våra spelstilar passar varandra. Om vi hamnar att få spela lika länge tillsammans som ”Sedinarna” då kommer det vara riktigt roligt.

”DET VAR NÄRA EN PERFEKT SÄSONG”

Duons säsonger har varit näst intill en fullträff, men på varsitt håll. Elias Pettersson var med om att vinna både SM- och VM-guld medan Jonathan Dahlén fick vara med om att ta upp Timrå till SHL.

Pettersson:

– Jag ser min säsong som, inte overklig men jag kunde inte föreställa mig när jag startade första sommarträningen med Växjö att det skulle gå så pass bra för mig och att vi skulle vinna SM-guld och jag ett VM-guld. Att sedan Timrå gick upp, jag kunde inte önska mig något mer av den här säsongen. Det var nära en perfekt säsong. Jag hade gärna även vunnit CHL och JVM, men säsongen har varit riktigt bra.

Dahlén:

– Drömmen har länge varit att ta upp Timrå till SHL. Det var sjukt overkligt att gå upp och jag såg faktiskt inte det komma alls även om vi vann serien. Vi slog Leksand, jag ska inte säga lätt. Vi hade tufft i första matchen, men sedan hade vi kontroll på den serien. Mot Karlskrona kände vi att vi var bättre hela tiden, så var vi egentligen aldrig oroliga fast vi låg under med 2–0 och 3–1 i matcher.

– Vi spelade så mycket bättre än Karlskrona så vi kände att det någon gång kommer att vända, vilket det också gjorde.

Hur mycket följer ni varandra under säsongen?

Pettersson:

– Vi har koll och följer varandra. Såklart att det blev mycket enklare då Dahlén kom tillbaka hit samtidigt som jag alltid följer Timrå.

Dahlén:

– Jag var generellt inte så intresserad av SHL, men att titta på Elias i Växjö var kul. Dom vann nästan varje match och gjorde mycket mål. Det gjorde att det var skitkul att titta på Växjös matcher samtidigt som Elias gjorde många mål.

Hur tänker du kring Elias framfart den här säsongen efter att tagit klivet upp en serie?

– Det går egentligen inte säga så mycket mer om det. Jag tycker att det mesta redan är sagt. Det är sjukt overkligt och inte många som kan ha gjort samma sak i den åldern.

Är du överraskad?

– Jag visste att han skulle klara att ta steget upp, men det är inte så att jag hade gissat att han skulle göra 56 poäng plus vinna SM-guld och dominera i slutspelet. Dessutom att han skulle vinna VM, det kan jag ärligt säga att jag inte hade gissat (skratt).

– Det trodde inte jag heller, säger Elias Pettersson själv med ett lätt leende.



Foto: Ronnie Rönnkvist

HAR INTE ENS TÄNKT PÅ AHL

Nu lägger de båda tiden i Sverige bakom sig för en tid och kan i stället blicka fram mot förhoppningsvis många säsonger i NHL och främst då för Vancouver.

Pettersson:

– Vi båda vill spela i NHL så snabbt som möjligt och vi snackar givetvis en del om att få spela i Vancouver med varandra. Vi tränar inte ihop nu under sommaren, men vi pushar varandra och är målmedvetna. Det är en tillräcklig motivation, att vi vill vara där så snabbt som möjligt.

Dahlén:

– Klart att det har varit skönt för mig att ha varit över, spelat med Utica och fått känna på hur det känns. Känna att jag kunde spela där. Jag har ändå bara spelat i Hockeyallsvenskan. Då känns det väldigt bra att redan nu veta att jag kan levererar i AHL.

– Jag känner att det inte är någon omöjlighet att gå från Hockeyallsvenskan till Vancouver. Jag kliver på och kommer att ge allt.

Om det blir AHL från början?

– Jag har inte tänkt på det utan har bara haft siktet på NHL, säger Elias Pettersson som givetvis är fullt medveten om att han kan få komma att inleda säsongen i AHL.

– Visst, kan det bli att jag inte spelar i NHL från start. Gör jag inte det så är inte livet över. Det finns ju spelare som inte varit draftade men nu är i Hall of Fame. Karriären är ju lång.

Dahlén:

– Jag kan inte räkna med att spela i Vancouver. Vi får se vad som händer, men jag kommer ge allt på campen för att få spela i NHL. Blir jag nedskickad kommer jag ha kvar samma attityd och köra på där för att ta mig upp så fort som möjligt.

Pettersson:

– Givetvis räknar inte jag heller med att spela i NHL direkt, men jag kommer precis som Jonathan göra allt för att få spela i NHL så fort som möjligt. Samtidigt är inte det mitt beslut.



Foto: BIldbyrån/Joel Marklund

HOPPAS FÅ CHANSEN ATT KAMPERA TILLSAMMANS I NHL

Har ni förhoppningar om att få chansen att spela tillsammans i Vancouver?

– Absolut! svarar de unisont.

Pettersson:

– Det hade varit skitkul…

Dahlén:

– Att gå från att spelat i Timrå J18 till Vancouver tillsammans hade varit en ganska rolig resa.

Pettersson:

– Att först spela med varandra i Timrå, Jonathan blir trejdad och jag blir draftad av Vancouver så vi hamnar i samma NHL-organisation samtidigt som vi båda har en dröm om att få spela i NHL.

Dahlén:

– Jag tror inte att det kan vara en slump att jag blev trejdad från Vancouver till Ottawa i februari och sedan draftade dom Elias. Jag vet inte, men en sådan jätteslump kan det inte vara.

Har ni pratat något med Daniel och Henrik Sedin och har ni fått några råd av dom att ta med er över till Kanada?

Petterson:

– Du har träffat dom mer än mig eftersom du var över och tränade där förra sommaren. Jag har bara hälsat på dom, men jag har svårt att se att jag inte kommer snacka med dom framöver eftersom dom kommer bo kvar där borta.

Dahlén:

– Jag träffade dom till och med innan draften. Då frågade dom faktiskt om Elias, om ”den där centern från Timrå”. Det var innan han ens var draftad.

– Det är världens ödmjukaste människor och har haft sjuka karriärer så man sitter verkligen med kaninöron och försöker suga åt sig allt vad dom säger.



Pettersson:

– Jag ser inte heller något negativt i att det finns några ytterligare svenskar där borta. Det är skönt att få snacka svenska ibland också. Sedan får vi se om dom hamnar i organisationen och hur mycket dom är med runtomkring. Vancouver vill säkert att dom är med hela tiden för att hjälpa dom unga spelarna, men dom kanske vill ha ett litet break från hockey. Samtidigt, det där vet man aldrig, avslutar Elias Pettersson innan de båda ger sig ut i den 32-gradiga värmen för att söka sig till en av Alnös alla fina badplatser.