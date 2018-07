Jacob Trouba och Winnipeg Jets låg tre miljoner dollar ifrån varandra i förhandlingarna. När en skiljedomare i dag bestämde backstjärnans lön för kommande säsong hamnade den precis mitt emellan de olika buden.

Jacob Troubas agent begärde ett kontrakt värt sju miljoner dollar per säsong. Winnipeg Jets erbjöd honom fyra. Det var läget när parterna i fredags träffade en skiljedomare för ett sex timmar långt möte där sidorna argumenterade om amerikanens lön kommande säsong.

Parterna lyckades aldrig enas och därför fick skiljedomaren ta ett beslut. Han valde att dela ut ett ettårskontrakt till 24-åringen värt 5,5 miljoner dollar – närmare 50 miljoner svenska kronor, uppger hans agentur KO Sports på Twitter. Det innebär att Troubas nya lön landade precis mitt emellan det Jets erbjöd och det agenten begärde.

Det innebär också en fin löneökning med i genomsnitt 2,5 miljoner dollar. Det brokontrakt som han skrev under efter att ha missat första månaden av säsongen 2016/17 var värt i genomsnitt tre miljoner dollar per säsong i två år.

Trouba kommer från en säsong med Jets där han svarade för tre mål och 24 poäng på 55 matcher. Efter att ha draftats av Jets som nionde spelare i draften 2012 har han spelat 326 matcher och noterats för 129 poäng.

Congratulations to @JacobTrouba on his Salary Arbitration Award of $5,500,000 for the 2018-19 Season. We look forward to seeing you back on the ice in Winnipeg next year! #GoJetsGo #AreYouNext pic.twitter.com/LXv5Wh2jiM

— KO Sports, Inc. (@KOSportsInc) July 22, 2018