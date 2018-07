New York Islanders och centern Brock Nelson är överens om ett nytt kontrakt. I natt skrev den trefaldige 20-målsskytten på ett nytt ettårskontrakt – och undvek därmed skiljedomstol.

Med John Tavares borta kommer en hel del ökat ansvar att landa på centern Brock Nelsons axlar. Efter att ha fallit i New York Islanders centerhierarki efter Mathew Barzals explosionsartade genombrott i fjol kommer han sannolikt att få axla rollen som andracenter kommande säsong.

I natt, svensk tid, kom Nelson och Islanders överens om ett nytt ettårskontrakt och lyckades därmed undvika att ta förhandlingen vidare till en skiljedomare. Det nya kontraktet är värt 4,25 miljoner dollar och innebär att den 26-årige amerikanen kan bli unrestricted free agent nästa sommar om han inte undertecknar ännu en förlängning med Islanders innan dess.

Brock Nelson valdes som 30:e spelare i första rundan 2010. Under NHL-karriären har han varit över 20 mål tre gånger om. I fjol landade han på 19 mål och 35 poäng på 82 matcher, hans klenaste facit sedan rookiesäsongen 2013/14. Totalt har han skjutit 99 mål och 188 poäng.

The @NYIslanders have signed forward Brock Nelson to a 1 year contract worth $4.25 million. #NHLNews

— Kathryn Tappen (@KathrynTappen) July 24, 2018