Chris Chelios i Chicago Blackhawks tröja 1997. Foto: Bildbyrån

Chris Chelios meddelade förra veckan att han lämnar Detroit Red Wings organisation. Nu har backlegendaren i stället fått anställning i Chicago Blackhawks, där han bli ambassadör.

Chris Chelios avslutade sin långa och framgångsrika NHL-karriär som 48-åring i Atlanta Thrashers. Sedan dess har han jobbat vidare i Detroit Red Wings organisation på olika sätt. Inledningsvis som rådgivare, men på senare år som assisterande coach.

Förra veckan meddelade 56-åringen dock att han lämnar Detroit och flyttar till hemstaden Chicago. Anledningen bakom beslutet var att hans far gick bort i vintras och han ville därför komma närmare familjen hemma i Illinois.

SKA REPRESENTERA KLUBBEN TILLSAMMANS MED ANDRA LEGENDARER

Det dröjde inte många dagar efter att det beskedet kom innan Chicago Blackhawks snappade upp Chelios. I går meddelade klubben att man anställer honom som ambassadör för klubben. Tillsammans med andra legendarer som Tony Esposito, Bobby Hull, Stan Mikita och Denis Savard ska han representera klubben vid offentliga tillställningar.

Chris Chelios spelade för Blackhawks mellan 1990 och 1999 innan han trejdades till Detroit Red Wings. Han spelade totalt 1 651 NHL-matcher för Montréal, Chicago, Detroit och Atlanta under sin hall of fame-karriär, där han vann Norris Trophy som ligans bästa back tre gånger (1989, 1993 och 1996). Han vann sin första Stanley Cup med Montréal 1986 och senare ytterligare två med Red Wings 2002 och 2008. Han har gått till historien som den amerikanska spelare och den back med flest NHL-matcher i karriären. Bara fem NHL-spelare har gjort fler matcher än Chelios under sina NHL-karriärer.