Joel Edmundson och St. Louis Blues undviker ett besök hos skiljedomaren. På tisdagen skrev den kanadensiske VM-backen ett ettårskontrakt med klubben.

Ännu en spelare lyckas undvika ett besök hos skiljedomaren. Det är St. Louis Blues back Joel Edmundson som har förlängt sitt kontrakt med ett år till ett värde av tre miljoner dollar.

Edmundson draftades av Blues i andra rundan 2011 och har spelat drygt 200 NHL-matcher för klubben sedan debuten 2015. Den senaste säsongen var hans hittills mest produktiva i karriären med sju mål och totalt 17 poäng på 69 matcher.

Efter NHL-säsongen representerade 25-åringen Kanada vid VM i Danmark. På nio matcher stod han för ett mål och fyra poäng. Det blev dock ingen medalj då Kanada förlorade bronsmatchen mot USA i Köpenhamn.

The Blues have agreed to terms on a one-year, $3 million deal with defenseman Joel Edmundson, avoiding arbitration. #stlblues pic.twitter.com/kIrsgrC4hR

— St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 24, 2018