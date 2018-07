BOKAKTUELL. SHL:s sportchef Johan Hemlin har släppt en ny bok där han bland annat delar med sig av erfarenheter gällande spelarrekrytering. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

Hur gör man en bra importvärvning i SHL? I sin bok ”Att bygga och leda team” delar SHL:s sportchef Johan Hemlin med sig av sina strategier från sina tio år som sportchef i Linköping. För hockeysverige.se berättar han om sitt tillvägagångssätt för att hitta rätt på spelarmarknaden – och vikten av scouting.

– Eliminerar du en mindre bra rekrytering är scoutkostnaden betald för ett antal år framåt, säger Hemlin.

Det var i våras som SHL:s sportchef Johan Hemlin släppte boken ”Att bygga och leda team”. Det är en utgåva som bygger på tankar och erfarenheter han tagit med sig från sina tio år som sportchef i Linköping HC. Framför allt kring lagbyggandets ädla konst, hur man får olika individer från vitt skilda bakgrunder och med helt olika personligheter att gemensamt sträva mot samma mål, men även hur man hanterar mot- och medgångar och löser problem som dyker upp i vardagen.

– Jag tycker att man lär sig mycket av att sortera sina tankar och skriva ned dem. Sedan finns det inte så mycket skrivet om det här, hockey och ledarskap, så jag tyckte det kunde vara intressant att få det på pränt, säger Hemlin när hockeysverige.se når honom under en semesterresa.

Han är noggrann med att påpeka att ”det här inte är någon kurslitteratur” som baseras utifrån vetenskap via empiriska studier. Hemlin vill bara dela med sig av sina erfarenheter och hoppas att de kan vara intressanta för folk i både hockeyvärlden och näringslivet. För oavsett i vilken bransch man jobbar är ledarskap, personkemi och till viss mån lagbygge en del av vardagen.

Ur ett hockeymässigt perspektiv är ett av de mer intressanta kapitlen i boken en genomgång av vad han lärde sig om spelarrekrytering under sina år i Linköping. Det här är ett ständigt aktuellt ämne eftersom vi varje säsong ser utländska spelare värvas till SHL. Vissa av dem försvinner i november och lämnar bara en stor besvikelse och ett ekonomiskt hål efter sig, andra vinner poängligor och blir klubbikoner.

NYCKELN TILL FRAMGÅNG: BYGG UPP NÄTVERK

Johan Hemlin är den första att erkänna att han gick på sina nitar när han ledde LHC mellan 2004 och 2014. Men längs vägen lärde han sig också mycket om vad som krävs för att göra en bra importvärvning. I boken beskriver han tre tunga hörnstenar som han försökte bocka av efter att ha gjort en behovsanalys av vad laget behövde inför kommande säsong.

– Den första är den mest självklara. Man tittar på statistik, tar reda på skadehistorik och går igenom olika former av matchrapporter och tittar på hur spelaren har presterat i grundserie kontra slutspel, hemma kontra borta och när han har gjort sina poäng. Det handlar om att hitta tendenser eller frågetecken som man sedan får försöka räta ut, säger Hemlin.

Det andra steget är att ta hjälp av vad han kallar ”det personliga nätverket”.

– Det kan vara scouter, tränarkollegor och gamla spelare, personer som man kan få en objektiv kommentar från om en spelare, förklarar han.

– När jag var i Nordamerika och scoutade i AHL lärde jag känna många proscouter från NHL-lagen. De kunde visa upp rapporter om spelare jag var där för att titta på. Det var guld värt att få tillgång till den informationen. Samtidigt tog det givetvis lång tid att bygga upp ett sådant nätverk av kontakter.

Det tredje och kanske viktigaste steget för Johan Hemlin var att se spelaren live.

– När det gällde alla planerade rekryteringar, alltså spelare man plockade in mellan säsongerna, ville jag se dem spela live innan det blev aktuellt att skriva kontrakt. Går det att få till ett möte med spelaren också är det ju jättebra, men livescouting är det viktigaste, poängterar han.



Foto: Bildbyrån & Uffe Bodin

SCOUTING – EN SMART INVESTERING

Det är långt ifrån en självklarhet att sportchefer har möjlighet att åka och se spelare innan man värvar dem. Men för Johan Hemlin var det a och o. Han konstaterar att kostnaden för scoutresor blir försvinnande liten om man jämför med vad det kostar att ta in en importspelare som inte visar sig vara vad man hoppats på.

– Det är så stora investeringar med de här spelarna. Säg att det är en spelare som kommer att kosta klubben över två miljoner kronor. Då blir det en ganska liten utgift att betala att åka och se spelaren innan så att man kan bilda sig en bättre uppfattning om honom. Eliminerar du en mindre bra rekrytering på det sättet är scoutkostnaden betald för ett antal år framåt, menar han.

– Sedan finns det aldrig några garantier. Det är människor man arbetar med och man vet aldrig hur de kommer att trivas eller påverkas på förhand, men min erfarenhet är att chanserna att lyckas ökar ju mer noggrann du är i kartläggning och scouting av spelare.

Det fanns också andra stora fördelar med att åka och scouta spelare på olika platser i världen. Det gjorde att Hemlin fick upp ögonen för spelare som han kanske inte hade lika bra koll på medan han var på plats.

– Du bygger upp ett kartotek över spelare som kan vara intressanta när tillfälle ges, säger han och ger ett exempel:

– När vi åkte till Hershey och tittade på Mattias Sjögren och Jeff Taffe i AHL ett år så dök Jacob Micflikier upp. Det var inte tänkt att vi skulle värva honom då, men något år senare blev han också tillgänglig och då plockade vi honom.

Ibland kan man som sportchef ta sig lite vatten över huvudet också. Johan Hemlin skrattar åt ett minne då han mer eller mindre blev hånad av en agent för att han ens ringde upp och frågade om klienten var tillgänglig.

– Nu minns jag inte exakt vilket år det var, men vi hade i alla fall hamnat på efterkälken på målvaktssidan och jag behövde få in en ny keeper. Jag satt och kollade igenom listor med målvakter och fastnade för Tim Thomas. Det här var innan han vann Stanley Cup med Boston och han hade haft en lite skadedrabbad säsong så jag tänkte att det kunde vara perfekt för honom att komma till SHL och studsa tillbaka, berättar han.

– När jag ringde upp agenten och berättade hur jag tänkte blev det alldeles tyst innan han svarade ”So you think Tim Thomas should play in the SHL, do you? Did you call Sidney Crosby too?”



Tim Thomas Foto: All Over Press

”VIKTIGT ATT VARA UTE TIDIGT”

En annan fördel med att scouta i olika länder är att man över tid lär sig att avgöra hur de olika ligorna står sig mot varandra. En viktig lärdom när man ska avgöra kvalitén på en spelare, menar Johan Hemlin.

– Du får en bättre överblick över hur bra ligorna därute är. Hur står sig AHL, NLA, Liiga och andra ligor mot SHL? Det är jätteviktigt att ha det med sig så att man får en bild av hur spelaren kan tänkas kunna anpassa sig till spelet i Sverige.

Vad var några av de viktigaste lärdomarna du fick med dig från det att du började som sportchef fram till de senare åren?

– En av de viktigaste grejerna är att man måste vara ute tidigt, för då har du ett betydligt större urval än om du väntar. Jag försökte började lägga pusslet i ett tidigt skede när jag fick klart för mig hur kontraktssituationen i laget såg ut och vilka spelare som kunde tänkas lämna. Är du ute och börjar visa intresse för spelare i december är det ju färre som slåss om dem då än det är i april. Sedan kan det alltid skita sig i slutet, men då har du förhoppningsvis jobbat upp en plan B eller C som du kan jobba efter. Att vara ute i god tid var jätteviktigt för mig.

En annan sak som han lärde sig över tid var vikten av att sätta sig in i spelarens fysiska status.

– Ibland flög vi in spelare redan i maj, om vi kunde av skattetekniska skäl, för att få en bild av vilken form de var i, om det fanns några gamla skador som spökade eller annat som kunde störa.

– Om man har den informationen redan i maj är det betydligt enklare att göra något åt det då i form av rehab eller specifik träning än om spelaren kommer med problem i augusti. Då har man inte samma startsträcka. Sedan tror jag även att spelaren kände att det var lite mer allvar också om han fick komma dit och se dig i ögonen. Samtidigt var det ett bra tillfälle att få alla praktiska bitar på plats. Kolla boende, skolor och allt annat.



Kent McDonell. Foto: Bildbyrån/Johanna Lundberg

FICK BESÖK AV NAKEN McDONELL – PÅ KONTORET

Han drar sig till minnes en anekdot från när kanadensaren Kent McDonell kom till Linköping i december 2013 efter att inte ha spelat under inledningen av säsongen. Eftersom han inte hade spelat professionell ishockey på mer än ett halvår fanns det lite oro kring hans form.

– Vi plockade in honom med ganska kort varsel för att stadga upp laget. Vi hade fått bra referenser och Roger Melin, som var tränare då, kände honom sedan tiden i AIK. Men eftersom han inte spelat på länge undrade jag givetvis vilken form han var i. När vi pratade på telefon sa han ”om du inte tycker att jag är i bra form kan vi bryta kontraktet direkt”. Eftersom han sa så släppte jag det. Men när han kom till oss någon vecka senare kom han ändå upp till mitt kontor i bara boxershorts, hur välmejslad som helst, bara för att visa att han hade tagit hand om sig själv. Det var check på den, haha!

När Johan Hemlin sedan fyra år tillbaka jobbar som sportchef för hela SHL har han undvikit att komma med för mycket råd och tips kring hur klubbarna ska hantera sin scouting. Han vet att de 14 SHL-klubbarna har vitt skilda förutsättningar och arbetsmetoder och tycker inte att det är hans uppgift att lägga sig i.

– Jag försöker inte mästra för jag har respekt för att de är skickliga sportchefer. Det är inte min uppgift att säga åt dem hur de ska arbeta. Jag finns där som ett bollplank när frågor som de behöver hjälp med uppstår. Sedan försöker jag visa hur flödet av spelare ut ur ligan ser ut och påtalar vikten av att vara ute i tid och ha en plan, säger han.

– Jag har stor respekt för att det inte alltid går att arbeta som jag gjorde och att alla får göra på sitt sätt. I dag ger tekniken också helt andra möjligheter att scouta spelare än när jag började. Det är en ganska stor skillnad faktiskt.

Om du ändå får ge ett råd till alla sportchefer i Sverige, vad skulle det då vara?

– Det skulle vara att jag ställer mig ytterst tveksam till att ta in spelare ”fem i tolv”, alltså spelare som man inte har hunnit se ordentligt. Min personliga erfarenhet är att det kostar mer än det smakar. Det är lätt att falla för trycket när du inte får in det du ska. Då är det lätt att ta ett beslut för att man känner sig tvungen, men det är ofta de där chansningarna som kan bli ganska dyrbara.