Efter åtta säsonger och tre Stanley Cup-titlar med Chicago Blackhawks byttes Marian Hossa – på pappret i alla fall – bort från klubben tidigare i sommar, till Arizona Coyotes. Nu tackar han fansen och staden Chicago i en känslosam video.

Inför förra säsongen meddelade han världen att NHL- och ishockeykarriären var över, trots flera år kvar på kontraktet. Marian Hossa hade drabbats av en hudsjukdom som gjorde det omöjligt för honom att återvända till Chicago Blackhawks. Han kunde dock inte avsluta karriären officiellt då det skulle sätta Blackhawks i ekonomiska trångmål. Istället sattes han upp på skadelistan en hel säsong innan han till slut byttes bort till Arizona i år.

Affären innebar att Arizona – som bytte bort bland annat Marcus Krüger – tog sig an Hossas löneutbetalningar och i gengäld fick några vassa framtidsnamn i form av Vinnie Hinostroza och Jordan Oesterle.

– Jag kommer inte återvända till ishockeyn, sade Hossa till den slovakiska tidningen Novy Cas i maj i år. Jag har ett giltigt kontrakt med Chicago i tre år till, men jag har bara en hälsa och den låter mig inte återvända.

I och med att Hossas giltiga kontrakt numera tillhör Coyotes, var det dock dags att bjuda Chicago ett officiellt avsked. Videon på detta ser ni nedan:

A message from Marian Hossa to you, #Blackhawks fans. pic.twitter.com/xtt4zswbTM

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) July 24, 2018