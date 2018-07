En bytesaffär som gjorde båda lagen gott Foto: Bildbyrån & All Over Press

Med snart bara två månader kvar till säsongsstart tar Hockeysveriges Hampus Duvefelt en närmare titt på vilka klubbar i NHL som agerat slugt och skickligt vid förhandlingsborden, men också vilka som tycks ha drabbats av värmeslag.

Klockan tickar sakta men säkert ner mot ytterligare en säsong av National Hockey League. Sett till den fantastiska avslutning denna säsong bjöd på – med expansionslaget Vegas i final och eviga förlorarna Capitals som slutgiltig segrare – blir det lätt att man ställer sig frågan: går det att toppa?

Sedan släpps pucken i oktober och alla tvivel är som bortblåsta: en ny dos NHL gör gott för själen.

EN TID DÅ DET MESTA KAN HÄNDA

Trade deadline i all ära men den period då de flesta lag i ligan förändrar sina trupper på ett påtagligt vis, är under sommaren. Under sommaren hålls den årliga NHL-draften då lagen får tinga den absoluta eliten bland hockeyspelande 18-19 åringar världen över. Under sommaren öppnar även transferfönstret mer känt som ”free agency”. Som om dessa två milstolpar inte vore nog har de modigaste av general managers som sedvana att även idka bytesaffärer under sommarmånaderna.

Vem minns exempelvis inte det svettiga dygnet den 29 juni 2016? De skälvande timmarna då Steven Stamkos först skrev på en enorm kontraktsförlängning med Tampa Bay Lightning, tätt följt av den mastiga bytesaffären Shea Weber – P.K. Subban.

Nåväl, när de flesta frågetecken nu rätats ut gällande kommande säsongs laguppställningar, är det dags att bedöma vilka klubbar som klarat sig bäst (och sämst) i sommarvärmen:

HETAST

Toronto Maple Leafs

Ganska förutsägbara på en lista som denna men likväl svåra att bortse från. Värvningen av John Tavares framkallade inte bara chockvågor hos New York Islanders fans, det skickade även ett budskap till resten av ligan: vi går för att vinna nu. Centertrion Tavares – Auston Matthews – Nazem Kadri är en av ligans absolut starkaste och om det är något Capitals visade i och med sin Stanley Cup-triumf, är det att centerdjup är ett absolut måste om du vill gå långt. Fortfarande kvarstår vissa frågetecken kring backuppsättningen samt William Nylanders framtid, men just nu ser Leafs ut att gå en fantastisk säsong till mötes.

VARMA

St. Louis Blues

Inte nog med att gedigne tvåvägscentern Tyler Bozak hämtades in som free agent, Blues såg till att knyta till sig ytterligare en center i form av Ryan O’Reilly. Trion Bozak, O’Reilly och återvändande Brayden Schenn gör att Blues centerbesättning går upp och konkurrerar med Leafs i ligans absoluta toppskikt. Utöver centertillskotten värvades David Perron och Patrick Maroon – två nyförvärv som spetsar klubbens offensiv ytterligare. Med en stabil defensiv anförd av Alex Pietrangelo kan Blues göra rejält med skada i Western Conference i år.

Buffalo Sabres

Affären med Blues kostade visserligen O’Reilly, men envisa rykten sade att han ändå inte var särskilt lycklig i klubben. In kom dessutom nyttiga tvåvägsspelare som Patrik Berglund och Vladmir Sobotka. Vidare hämtade klubben in Carter Hutton på ett treårskontrakt, en målvakt som har potential att skapa stabilitet i laget.

Sabres står inför en föryngringsprocess där spelare som Jack Eichel, Casey Mittelstadt och Tage Thompson (från Blues) förväntas bli vattenbärare. Den största anledningen till att Sabres är ett av de hetaste lagen i sommar stavas dock, föga förvånande, Rasmus Dahlin. Förhandsfavoriten till Calder Memorial Trophy – priset till ligans bästa rookie – gör Sabres oändligt mycket intressantare och kombinationen ”unga backar, unga forwards” bådar gott för klubbens närmaste framtid.

ISKALLA

New York Islanders

Ut försvann John Tavares och Calvin De Haan och in kom… ja, vilka kom in? Slagskämpen Matt Martin, retstickan Leo Komarov och KHL-profilen Jan Kovar. Visserligen har nya klubbchefen Lou Lamoriello gjort ett fint klipp i och med att få in Stanley Cup-vinnande tränaren Barry Trotz, han lär få ordning på klubbens försvarsspel. Klubbens draft var dessutom en riktigt fin sådan.

Men för Islanders lär det sannolikt bli betydligt värre innan det blir bättre.

Ottawa Senators

Senators befinner sig i limbo. Utan ett besked gällande Erik Karlssons framtid är det i princip omöjligt för klubben att staka ut en kurs framåt. Med det sagt, nog hade klubben kunnat göra någonting – vad som helst – mer än de totalt fem kontrakt på under en miljon dollar per spelare, som delades ut.

Köp lågt, sälj högt för all del men ändå…

Oförmågan att övertyga Karlsson att stanna, kombinerat med det låga värde klubben fick ut av bytesaffären med Mike Hoffman samt den totala stiljten i sommarens free agency gör att spelare som Mark Stone och Cody Ceci sannolikt tänker både en och två gånger innan de skriver långtidskontrakt.

Iskallt, Senators.