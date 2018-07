Trevor Linden Foto: All Over Press

Jonathan Dahlén och Elias Petterson är två av de mest spännande svenska namnen inför stundande NHL-säsong. Båda är draftade av Vancouver Canucks och förväntas debutera för klubben i år. Någon som inte kommer finnas kvar i Canucks då är klubbchefen Trevor Linden. Igår meddelade klubben nämligen att man gått skilda vägar med klubblegenden.

Trevor Linden gjorde totalt 16 säsonger i Vancouver Canucks som spelare. Under flera av säsongerna var han dessutom kapten. 2014 anställdes han av klubben som ”President of Hockey Operations” och har sedan dess agerat högsta chef inom organisationen. Under gårdagen kom den fyraåriga eran dock till sitt slut när Canucks, med ägaren Francesco Aquilini i täten, meddelade att man kommit överens om att gå skilda vägar.

– Det finns inte många individer inom denna sport som har en starkare koppling till en organisation än Trevor till Vancouver. Canucks är på väg in i en ny, spännande era mycket tack vara Trevors ledarskap och hårda arbete. Vi tackar honom för det han åstadkommit, sade Aquilini i ett pressmeddelande.

KONFLIKT BAKOM KULISSERNA?

Anledningarna till att parterna gått skilda vägar har inte meddelats och i en radiointervju för Sportsnet föreslår NHL-insidern Elliotte Friedman att stämningen kanske inte är så god som den framställs:

– Jag tror att Linden hade en plan för den ”rebuild” laget ska genomgå, en plan som han sedan presenterade varpå organisationen verkar ha velat gå en annan väg än det han föreslog.

– Det kommer till en punkt där, om du inte känner att du har stöd hos din organisation så vill du inte vara där. Samtidigt, om organisationen känner att dess chef inte stödjer deras vision, vill du inte ha honom där.

Canucks har ännu inte meddelat vem som ersätter Trevor Linden.