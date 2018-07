Alex Hutchings. Foto: Pelle Börjesson / Idrottsfoto / BILDBYRÅN

IK Oskarshamn spetsar truppen. I dag gjorde man klart med forwarden Alex Hutchings, närmast från Björklöven, som stod för 23 poäng på 33 allsvenska matcher i fjol.

– Han har varit hög klass i ligan tidigare, säger sportchefen Per Kenttä om nyförvärvet som till viss del finansierats av IKO:s fans.

IK Oskarshamn gjorde tidigare i dag klart med backen Jesper Dahlroth. Nu meddelar sportchefen Per Kenttä att man plockat in ytterligare en spelare med gedigen erfarenhet av spel i Hockeyallsvenskan. Det handlar om den kanadensiske forwarden Alex Hutchings.

– Vi har jobbat för att signa Alex under en längre tid och han har varit vårt huvudspår genom hela rekryteringsprocessen egentligen. Han har varit hög klass i ligan tidigare och sitter på ett riktigt vasst rightskott som kan användas i nästan alla offensiva situationer. Men han är mer än bara mål och poäng, han bidrar även med hårt jobb och rutin till det här laget, säger Kenttä i ett pressmeddelande.

FANSEN SAMLADE IN 42 000 KRONOR

28-åringen, draftad i fjärde rundan av Tampa Bay Lightning 2009, blir IKO:s så kallade ”supporterspelare”. En del av finansieringen för nyförvärvet kommer från fansen, som har samlat in 42 000 kronor den senaste månaden.

– Det är fantastiskt att se hur flera eldsjälar lägger ner tid och pengar på att få det här lagbygget att bli så bra som möjligt. Oavsett stora som mindre bidrag hjälper oss att täcka kostnader runt värvningen som gör att vi kunnat ro hem det här och vi är såklart oerhört tacksamma till alla som varit med och bidragit, säger Kenttä.

Alex Hutchings har spelat 84 allsvenska matcher för Björklöven över delar av två säsonger. På dessa har han noterats för 33 mål och 55 poäng. Han har även hunnit med sejourer i Tyskland och Schweiz under sin tid i Europa. I Nordamerika blev det 88 AHL-matcher och 114 i ECHL efter juniorkarriären i OHL.

Nyförvärvet ansluter till laget inom kort och finns med när laget kliver på is på måndag.