Matjaz Kopitar. Foto: Gepa Pictures/Matic Klansek

Slovenien får leta efter en ny förbundskapten. Nu meddelar Matjaz Kopitar att han inte kommer att återvända till båset nästa säsong efter att ha fått jobb som europeisk chefsscout i Los Angeles Kings, där sonen Anze Kopitar är lagkapten.

Under sex av de senaste sju säsongerna har Matjaz Kopitar varit förbundskapten för Sloveniens herrar. Förhoppningen var att han skulle finnas i båset även kommande säsong, men nu har det slovenska förbundet fått negativt besked från 52-åringen, skriver IIHF på sin webbsida.

Kopitar den äldre har nämligen tagit anställning hos Los Angeles Kings, där sonen Anze Kopitar är en av laget storstjärnor, och ska fungera som pro scout i Europa.

ÅKTE UR A-GRUPPEN I 2017

”Utmaningen att vara den huvudsakliga pro-scouten i Europa är stor. Efter samtal med ledningen för LA Kings kom vi fram till att min arbetsbörda kommer att vara rätt omfattande. Det skulle förhindra mig från att göra mitt jobb som coach för laget på ett bra sätt då jag inte kan dedikera mig hundra procent till landslaget”, skriver han i ett pressmeddelande enligt IIHF.

Matjaz Kopitar har lett Slovenien genom tre A-VM och ett OS under sin tid som förbundskapten. Under förra säsongen misslyckades han att ta laget tillbaka till A-gruppen efter att man ramlat ur under VM i Köln och Paris 2017.