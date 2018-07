Foto: Henrik Skoglund och IBL

Efter avslutad säsong för moderklubben HV71 uppenbarade sig den stora chansen för David Ullström. Efter fem år i Europa får han nu en ny NHL-chans. Denna gång med Arizona Coyotes och det är en högmotiverad 29-åring som hockeysverige.se träffar.

— Jag har aldrig i min hockeykarriär tagit något för givet, säger han.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den 14 mars 2013 spelade New York Islanders bortamatch mot Tampa Bay Lightning. På isen fanns David Ullström som gjorde 19 byten och klockade in på en total istid av 13 minuter och 24 sekunder i sin 49:e NHL-match. Sin 50:e har han fortfarande inte spelat.

SKADEFYLLD TID EFTER ÅTERKOMSTEN TILL EUROPA

Det faktumet kan tyckas lite smått märkligt då det sedan juniortiden viskats om David Ullström som en framtida etablerad NHL-spelare. Men efter den säsongen flyttade Jönköpingssonen tillbaka till Europa och efter några skadefyllda säsonger i KHL styrde han mot slutet av säsongen 2016/2017 kosan till hemstaden och moderklubben HV71 där han omgående fick vara med och vinna karriärens andra SM-guld. Och efter en säsong med 49 (grundserie plus slutspel) dök NHL-chansen upp på nytt när Arizona Coyotes hörde av sig.

Beslutet att skriva på för NHL-klubben var inte svårt menar David Ullström på när hockeysverige.se träffar honom för en pratstund i Kinnarps Arena efter att han precis genomfört ett ispass i sommarhettan.

— Jag var i Ryssland i fyra år och hade lite skadebekymmer, opererade axeln och höften och sådär. Jag har aldrig haft en sommar där jag kunnat komma in och köra direkt utan jag har börjat med någon typ av rehab och nu var det egentligen första sommaren som jag kom in och kände mig riktigt fräsch från start, säger David Ullström och fortsätter:

— När det dök upp, jag tvekade aldrig. Jag hade ett år kvar i HV71…men det var för bra för att vara sant. Allting känns jättebra och det sporrar mig jättemycket.

Vad sa de när de hörde av sig, vilken roll vill de ha dig i till exempel?

— Vad jag förstod det som så var de lite tunna på centersidan, som de kände förra året, och de vill väl bredda ut där. De gillade framförallt det jag gjorde förra gången jag var över. Jag har väl inte varit jättelätt att följa när jag var i Ryssland, men de hade bra scoutrapporter för mig när jag var i USA och de kände att jag var sugen. Det var det jag ville göra och jag var sjukt taggad på att komma dit. Så det var säkert också något som vägde in, att de känner att de får en hungrig spelare.

FÖRBEREDER SIG PÅ HEMMAPLAN

29-åringen har ett ett-årigt tvåvägskontrakt med Coyotes. Det innebär att det rent ekonomiskt blir en skillnad beroende på att spela i NHL eller i farmarligan AHL. Huruvida Ullsytröm kommer starta säsongen i farmarlaget Tucson eller i NHL vet han inget om, han kommer få samma chans som alla andra att visa upp sig på training campen i september.

— Jag tror inte de säger så mycket till någon. De säger väl mest att de är trötta på att hamna i botten av tabellen och att de vill börja vinna matcher.

— Men det finns platser att slåss om har de sagt och det är mitt mål att åka över och visa mig från min bästa sida och komma väl förberedd. Det enda jag kan fokusera på är att åka dit och göra mitt jobb. Men det gäller inte bara på training campen, utan hela säsongen.

David Ullström förbereder sig som bäst på hemmaplan innan han åker över till Nordamerika. Han berättar att han kommer försöka hitta ett lag i Sverige att träna på is med innan avresan sker. Men han redan varit på is under sommaren. I Kinnarps Arena har en av de fyra isytorna legat blank hela sommaren och där har bland andra Ullström förberett sig med den blivande lagkamraten och förre HV-backen Niklas Hjalmarsson. Ullström tycker att det är skönt att ha Hjalmarsson på plats i USA och öser beröm över den rutinerade NHL-backen.

— Jag har tränat med honom hela sommaren här och det är bra att kunna ha någon att bolla med. Han kan ge mig tips och trix om vad tränaren vill se och hjälpa mig med små detaljer i spelet. Det är smådetaljerna och det som ”Hjalle” är bra på, att vara bra varje dag, som jag måste jobba med och prestera högt hela tiden.

— Han är förmodligen en av de bästa i världen på att komma till jobbet varje dag och alltid spela samma spel utan att ändra någonting.

FINNS ANLEDNING ATT TRO PÅ COYOTES

Förutom Niklas Hjalmarsson finns också Oliver Ekman Larsson i klubben, också det en herre som Ullström känner till sedan de spelade ihop i juniorlandslaget ”back in the days”. De båda backarna utgör en viktig del av Coyotes ryggrad och det känns som att det blåser positiva framtidsvindar i öknen för stunden. Efter en katastrofal start förra säsongen där första segern på full tid kom först i den 21:a matchen ryckte laget upp sig betänkligt och slutade till sist på 70 poäng.

— De gick väldigt trögt i början och det är klart, då gräver an en djup grop. Men från jul så spelade de väldigt bra och avancerade lite. Vi får försöka ta med oss det in till nästa säsong.

— Vad jag har förstått det som så är backsidan väldigt gedigen och nu sajnade Oliver åtta nya år. Den pusselbiten är viktig att ha. Sen fick de in Clayton Keller som gjorde det väldigt bra, så de har några framtidsnamn och de har fått drafta högt nu några år. Så det byggs på underifrån och förmodligen så blir det fajt om platserna och det brukar sporra och motivera ännu mer.

2010 åkte du första gången över till Nordamerika och då var du ung och kanske till och med räknade med att ta en säsong i farmarligan, hur tänker du nu?

— Jag har aldrig i min hockeykarriär tagit något för givet. Så mitt ”mindset” har inte ändrats sen jag började spela hockey. När jag går ut på isen så vill jag vara bäst och hjälpa laget att vinna. Det är det jag går in med. Tar jag plats eller inte så kommer jag fortsätta köra max. Det ändrar inte mitt sätt att tänka eller hur jag förbereder mig.

David Ullström är center, men kan även spela ytterforward, och den kombinationen ser han som något som är till hans fördel när det handlar om att knipa en plats i NHL-rostern.

— Jag ser det som en fördel att jag kan spela i alla positioner och roller. Finns det någon plats öppen så kommer jag försöka knipa den. Annars är det bara fortsätta jobba, säger han.

Arizonas NHL-premiär sker på bortaplan mot Dallas den 4 oktober. Det återstår att se om Ullström får fira 50 NHL-matcher då, mer än fem år efter sin 49:e.