MATCHSTRAFF. Erik Gustafsson fick lämna mötet med Linköping efter sin tackling på James Wright. Foto: Skärmklipp/C More

Erik Gustafsson och hans Luleå har fått en tung start på säsongen i SHL. På lördagen blev det inte roligare för prestigevärvningen när han ådrog sig ett matchstraff för en huvudtackling i bortamötet med Linköping.

Det var under ett powerplay för Luleå knappt sju minuter in i den andra perioden som det smällde till. Erik Gustafsson gick in hårt i en tackling mot Linköpings import James Wright i mittzonen och träffade kanadensaren i huvudtrakten.

Domarna gav den hemvändande backstjärnan matchstraff, 5+20 minuter, för checking to the head. Därmed riskerar Gustafsson även avstängning.

Tungt landslagsmeriterade Erik Gustafsson gör sin första SHL-säsong efter att ha spelat i framför allt Nordamerika och Ryssland under många år. Han har registrerat en assist på sina fyra första matcher i SHL.

James Wright spelade vidare efter smällen.

Matchen pågår och Linköping leder med 1–0 efter andra perioden.