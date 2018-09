Lias Andersson. Foto: Kostas Lymperopoulos/CSM/REX

Många blev förvånade när New York Rangers under fredagen valde att degradera Lias Andersson till farmarlaget Hartford Wolf Pack i AHL. Nu förklarar general managern Jeff Gorton tankesättet bakom beslutet.

– Att skicka ned honom är rätt för att maximera hans potential, säger Gorton till New York Post.

Lias Andersson sågs som given i New York Rangers startuppställning inför träningslägret. Men trots att han bland annat bjöd på ett highlight-mål i en träningsmatch mot New Jersey Devils lyckades han inte behålla den där platsen som han var favorit till att ta.

I går kom beskedet att New York Rangers väljer att behålla två andra ungtuppar i Filip Chytil och Brett Howden tills vidare – och skicka sin svenska stortalang till AHL och Hartford.

I en intervju med New York Post förklarar Jeff Gorton, klubbens general manager, varför man beslutat sig för inte ha kvar Andersson i New York.

– Det enklaste för oss att göra hade varit att säga: ”Kolla på oss, alla de här unga spelarna kommer att bli fantastiska”. Vi hade gjort det enkelt för oss och ha hittat fem, sju eller åtta minuter åt honom i fjärdekedjan. Han är så pass nära, rätt nära att bli en NHL-pelare. Men att skicka tillbaka honom (till AHL) är rätt sak att göra för att maximera hans potential, säger Gorton.

– Det är ett svårt beslut. Det är tufft för honom. Personligen skulle jag vilja se honom här också, men det långsiktiga perspektivet är viktigare än det kortsiktiga här.

”FÖRSTÅR VARFÖR DET BLIR SÅDANA DISKUSSIONER”

Eftersom Lias Andersson draftades redan som sjunde spelare 2017 är det många fans som uttryckt oro över att han inte har utvecklats snabbare. Men Jeff Gorton menar att man måste bortse från den där siffran och se till vad som gör spelaren bättre efter att NHL-klubben har draftat honom.

– Jag förstår varför det blir sådana här diskussioner kring var han draftats och allt det där, men för mig är de draftade när de är draftade. Det handlar om att göra dem redo för NHL, säger han.

Lias Andersson hade ett splittrat fjolår där han inte heller lyckades ta plats i Rangers lag från start. I stället skickades han hem till Sverige och spelade för Frölunda fram till JVM. Där skadade han axeln och stannade i New York efter turneringen i Buffalo. Han gjorde comeback i AHL med Hartford, men fick avsluta säsongen i Nordamerika med Rangers innan han begav sig till Sverige och slog sig in i landslagstruppen som vann VM-guld i Danmark.

