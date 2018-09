Foto: USA Today Network / Bildbyrån

Om du frågar ett gäng NHL-intresserade människor på stan, om vilket lag som är ligans mest spännande kommande säsong, är chansen stor att många lag svarar Toronto. Efter decennier på dekis har man successivt byggt upp ett klasslag. Ett klasslag som nu ska utmana på riktigt. Klarar ungtupparna av de enorma förväntningarna?

Från väst till öst, från söder till norr. Fram till NHL-premiären i oktober går Uffe Bodin, Hampus Duvefelt, Måns Karlsson och Peter Ekholm igenom de 31 lagen. Vi pekar ut styrkor, svagheter och vilka spelare som är värt att hålla ett litet extra öga på under säsongen.

Idag tittar vi närmare på Toronto Maple Leafs.

William Nylander är den mest omskrivna svenska NHL-spelaren den här sommaren, tillsammans med Erik Karlsson. Men i Nylanders fall har det inte lett till något klubbyte och det lär heller inte bli så. Visst är det oroande att svensken, bara dagar före NHL-premiären, inte skrivit på något nytt kontrakt. Men samtidigt är Toronto i den sitsen att de bör klara sig utan honom under säsongsupptakten. För ett par år sedan dröjde det ett par veckor in i säsongen innan Rickard Rakell och Hampus Lindholm skrev på för Anaheim, dessutom. Nylanders fall är inte unikt.

Utöver Nylanders frånvaro har den brännande frågan de senaste månaderna i stället handlat om vem som ska bli lagkapten: Auston Matthews eller supervärvningen John Tavares? Det är ett tecken på att ett lag mår ganska bra, när kaptensfrågan på allvar diskuteras som om den vore ett problem när det i själva verket råkar vara en lyx. Ska man välja supertalangen som kommer kunna bli en av klubbens största genom tiderna, eller en redan etablerad storstjärna som varit lagkapten i fem säsonger på annat håll? Ni ser, det är inte direkt ett val mellan pest eller kolera.

Visst går det att argumentera för att Toronto fortfarande behöver en back (även om backsidan också ser bra ut på förhand), men skulle de hamna i ett läge mot slutet av säsongen där de verkligen känner att de är en het Stanley Cup-kandidat, så kommer de förstås göra allt de kan i lagledningen för att stärka upp den positionen. För det är egentligen bara där de har en svaghet. Och det är heller inte ett lag som skulle rasa ihop om de tvingas ge upp lite framtid eller någon forward. Toronto Marlies vann nämligen Calder Cup i våras och där finns det massor med spelare som säkert hade varit ordinarie i många andra NHL-lag. Det faktum att snajpern James van Riemsdyk lämnat nämns knappt, och det är mycket på grund av att det redan finns spelare i organisationen som (åtminstone om något år eller två) kommer ses som fullgoda ersättare för JvR.

Toronto är en hockeystad och förtjänar att ha ett bra hockeylag. Men det går inte att komma ifrån att många av stjärnorna aldrig har varit i den här sitsen förut. De har aldrig spelat för ett förväntat topplag i NHL. Där kan Patrick Marleau få en nyckelroll efter sina många år i San José. För det finns en tydlig skillnad när Toronto kliver in i den här säsongen. Den stora skillnaden är inte att John Tavares nu kommer sitta i omklädningsrummet. Eller att spelarna återigen får ha skägg, nu när Lou Lamoriello ersatts av Kyle Dubas på general manager-stolen. Nej, den stora skillnaden går att beskriva i en enda mening:

Förhoppningar har bytts ut mot förväntningar.

POÄNGKUNGEN

AUSTON MATTHEWS

Matthews och John Tavares hade närmast identiska poängsnitt förra säsongen, så det kan lika gärna bli stjärnvärvningen från New York Islanders som vinner. Men det känns som att Auston Matthews kommer ta både ett och två steg i sin utveckling den här säsongen, nu när han har klarat av det svåra andraåret.

MÅLVAKTEN

FREDERIK ANDERSEN

Har en kopiös press på sina axlar, men hittills har han bevisat att han är redo att vara förstemålvakt. Hans slutspel i våras lämnade dock en del i övrigt att önska. Kanske kan det vara läge för Maple Leafs att inte spela dansken närmare 70 matcher även den här säsongen, för att på så sätt maximera hans potential i slutspelet?

BACKEN

MORGAN RIELLY

Han har varit med länge men är alltjämt bara 24 år. Det bör således finnas ordentlig utvecklingspotential i backen, som redan förra säsongen nådde 52 poäng. Rielly ses dock inte riktigt som en världsback ännu. Tar han det sista klivet dit i år?

UNGTUPPEN

ANDREAS JOHNSSON

Med tanke på att de flesta av Torontos ungtuppar redan är etablerade stjärnor får Andreas Johnsson, i sin roll som rookie, utnämnas till lagets mest spännande unga spelare. Svensken var dominant i AHL förra säsongen och totalt ostoppbar i Calder Cup-slutspelet, där Toronto Marlies ju vann. Han utsågs till slutspelets MVP efter att ha snittat 1,5 poäng per match. Gjorde det bra även under de matcher han fick i NHL förra säsongen.

COACHEN

MIKE BABCOCK

Flera års slit med ett talangfullt och ungt lag ska nu ge resultat. Mike Babcock har utan att stressa upp sig varit med och tagit ett lag från en sistaplats till att nu vara en Stanley Cup-utmanare. Babcock är alltjämt en av de bästa i branschen, och sitter säkert på sin post även vid ett tidigt slutspelsuttåg.

IN OCH UT

Nyförvärv: Jordan Subban, b, Los Angeles, John Tavares, fw, New York Islanders, Josh Jooris, fw, Pittsburgh, Tyler Ennis, fw, Minnesota, Adam Cracknell, fw, Montréal.

Förluster: Roman Polák, b, Dallas, Leo Komarov, fw, New York Islanders, Tomas Plekanec, fw, Montréal, Tyler Bozak, fw, St. Louis, James van Riemsdyk, fw, Philadelphia, Matt Martin, fw, New York Islanders.

PROGNOSEN

Är det här säsongen? Säsongen då Toronto bryter sin närmast eviga torka och vinner Stanley Cup? Ja, det finns en del som tror att så kan bli fallet. Värvningen av John Tavares kan förstås bli problematisk på sikt eftersom han inte direkt är gratis, och eftersom Nylander, Mitch Marner och Auston Matthews också ska ha dyra kontrakt inom kort. Med tanke på att Matthews och Marner kliver in på sitt sista år på sina rookiekontrakt kanske det här till och med är säsongen Toronto har allra störst chanser. Det är såklart inte ”nu eller aldrig”. Men det här kanske är deras bästa chans.

TORONTO MAPLE LEAFS TRUPP 2018/19

MÅLVAKTER

31) Frederik Andersen

35) Curtis McElhinney

BACKAR

2) Ron Hainsey

8) Connor Carrick

22) Nikita Zaitsev

23) Travis Dermott

44) Morgan Rielly

51) Jake Gardiner

92) Igor Ozhiganov

FORWARDS

11) Zach Hyman

12) Patrick Marleau

16) Mitchell Marner

18) Andreas Johnsson

24) Kasperi Kapanen

26) Pär Lindholm

28) Connor Brown

32) Josh Leivo

34) Auston Matthews

43) Nazem Kadri

63) Tyler Ennis

91) John Tavares

* William Nylander har alltjämt inte skrivit på ett nytt kontrakt.

Tränare: Mike Babcock (sedan 2015)