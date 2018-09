Varje höst är det någon svensk som överraskande lyckas slå sig in i sitt NHL-lag via en stark camp. I år ser den kanske största skrällen ut att vara Christoffer Ehn i Detroit Red Wings.

– Han spelar i premiären på torsdag, hälsar Detroits svenske scout Håkan Andersson i ett sms.

LÄS ÄVEN: Detroit skickar storlöftet till farmarlaget

Detroit Red Wings vann sju av åtta matcher under försäsongen. I natt avslutade man den genom att besegra ett reservbetonat Toronto Maple Leafs med 5–1. Svenske Christoffer Ehn noterades för en assist i den matchen.

22-åringen från Skara spelade 147 SHL-matcher för Frölunda innan han flyttade över till Nordamerika inför den här säsongen. Nu har han tagit plats i Red Wings lag inför starten av säsongen 2018/19 efter ett starkt träningsläger. När laget gjorde sin sista gallring under söndagen var han inte en av dem som skickades till AHL.

– Han spelar i premiären (mot Columbus Blue Jackets) på torsdag, bekräftar svenske scouten Håkan Andersson i ett sms till hockeysverige.se.

Ehn draftades av Red Wings i fjärde rundan 2014 och skrev NHL-kontrakt med klubben i april 2017. Han var utlånad till Frölunda under fjolåret och svarade för sju mål och 17 poäng på 50 SHL-matcher. Hans hittills bästa notering i SHL.

Christoffer Ehn was a long shot to make #RedWings at start of camp but impressed team with his speed, defensive ability and work ethic and beat out Witkowski and Turgeon.

— Ansar Khan (@AnsarKhanMLive) September 30, 2018