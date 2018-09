Elias Pettersson Foto: Imago Sport

Elias Pettersson avslutade försäsongen med en assist på Vancouver Canucks tröstmål i 1–4-förlusten mot Arizona Coyotes. Trots att hans nya klubb är uträknad inför NHL-säsongen lyfts han nu fram som den stora favoriten att vinna Calder Trophy som årets rookie.

– Han är på riktigt, säger Sportsnets expert Nick Kypreos.

Försäsongen är över för Vancouver Canucks del. I natt spelades de sin sista match innan säsongen drar i gång på allvar nästa vecka. Det blev en 1–4-förlust i genrepet mot Arizona Coyotes i Kelowna. Canucks lämnade därmed försäsongen med sex förluster på sju matcher och en målskillnad på 11–30.

Sämst i hela ligan.

En av få ljusglimtar för laget har varit Elias Petterssons spel. 19-åringen har gett fansen något att glädjas över med sina individuella prestationer och fina framspelningar. Han hade assist på tröstmålet mot Coyotes och svarade totalt för sex poäng (1+5) under försäsongen. Han var därmed involverad i mer än hälften av lagets offensiva produktion.

Pettersson, som har spelat ytterforward i SHL, har använts som center. Det verkar bli i den rollen som han inleder NHL-säsongen med Canucks.

– Det finns ingen tvekan hos mig om att han kommer att spela center i den här ligan vid någon tillfälle, säger coachen Travis Green till The Athletic och hyllar svensken för hans spel så här långt.

– I vissa matcher har han tveklöst varit vår bästa spelare, men det är försäsong än så länge.

OROLIG ATT PRESSEN KAN BLI FÖR STOR

Under Hockey Night in Canada på Sportsnet och CBC i går lyfte experten och före detta spelaren Nick Kypreos fram Elias Pettersson som den på förhand hetaste kandidaten att vinna Calder Trophy.

– Han är på riktigt. Även om Vancouver Canucks försäsong inte varit bra går vi ur försäsongen med känslan av att han är favoriten till att blir årets rookie, sade Kypreos under sändningen.

– Han har ett fantastiskt tålamod. De främsta spelarna har en förmåga att sakta ned spelet och han har redan visat under försäsongen att han har den förmågan.

Kypreos är ändå lite orolig för vad de höga förväntningarna kan få för konsekvenser för en så pass ung spelare.

– Hur mycket press är det här att lägga på en 19-åring när man betänker bristen på djup i Vancouver Canucks? Jag är lite orolig att pressen är lite för stor. De har satt honom i andrakedjan i hopp om att få fart på Loui Erikssons karriär. Det är ett otroligt tufft och stort ansvar att lägga på en 19-åring. Men ”so far, so good” inför grundserien.

Natten mot torsdag begår Elias Pettersson NHL-debut när Calgary Flames gästar Vancouver.