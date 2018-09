Malmö har imponerat under SHL-inledningen och en av de som tagit för sig rejält är Marcus Sylvegård som har tagit tillvara på förtroendet han fått av ledarteamet. Utifrån sett så känns han också som en sådan spelare som skulle kunna ta p

Sverige står åter värd för JVM under säsongen 2021-22 och ansökningstiden för att få arrangemanget gick ut förra veckan. Nu står det mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Sveriges värdskap för JVM under 2021-22. Det bir sjätte gång

Om tre månader drar junior-VM igång i Kanada och Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén åker just nu land och rike runt för att titta på spelare som kan tänkas ingå i hans JVM-trupp. Och han har fått se en fin säsongsstart från de un

Han är på väg in i sin sista säsong som förbundskapten. Rikard Grönborg har lotsat Tre Kronor till två raka VM-guld och siktar på ett tredje. Hockeysverige.se åkte hem till coachen i Salem för att prata ledarskap, kulturkrockar – och de

Han symboliseras mest med Djurgården men har även faktiskt spelat i AIK också. Elitkarriären avslutades i hårdsatsande Malmö där han på två säsonger i gamla division ett sprutade in mäktiga 110 poäng. Nu för tiden jobbar Tommy Mörth som

14 september, 2018

Wayne Gretzky, "The Great One", tog under torsdagen till orda gällande NHL's medverkan i OS. - Det vore fantastiskt för vår sport och för det kinesiska folket om de fick se de bästa spelarna, hävdade Gretzky. OS i sydkoreanska PyeongChang