Tom Wilson. Foto: Steve Mitchell-USA TODAY Sports

Nu har Tom Wilson varit i farten igen. Under söndagskvällens genrepsmöte mellan St. Louis Blues och Washington Capitals sänkte han svensken Oskar Sundqvist med en sen tackling – och fick matchstraff.

Washington Capitals forward Tom Wilson har redan ett skamfilat rykte. Inte minst efter sin tackling på Pittsburgh Penguins forward Zach Aston-Reese under slutspelet i våras. Då sänkte Wilson motståndaren med sådan kraft att Aston-Reese bröt käken och drabbades av en hjärnskakning. För det stängdes han av i tre matcher under slutspelet.

Nu har Wilson hamnat i en kontrovers igen. Under söndagskvällens träningsmatch mot St. Louis Blues, den sista innan grundserien startar till veckan, delade han ut en kraftfull tackling på svenske forwarden Oskar Sundqvist.

Tom Wilson crushes Oskar Sundqvist. Wilson has been ejected. #stlblues pic.twitter.com/RuNKjC2fFi — Cristiano Simonetta (@CMS_74_) September 30, 2018

RÄKNAS SOM ÅTERFALLSFÖRBRYTARE

Wilson fick match penalty för tacklingen och kan räkna med en uppföljning från NHL:s disciplinnämnd. Inte minst med tanke på att han räknas som återfallsförbrytare i NHL. Sundqvist lämnade matchen blödandes från höger kind och återvände inte till isen.

Tom Wilson, 24, satte personbästa med 35 poäng i fjol och var ligans näst mest utvisade spelare med sin 187 minuter under grundserien. Efter att ha bidragit med 15 poäng på 21 matcher under Washingtons väg till Stanley Cup belönades han i somras med ett nytt sexårskontrakt med en lönetaksträff på 5,16 miljoner dollar per säsong.