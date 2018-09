Toronto Maple Leafs genomförde en stor gallring på söndagen. I den försvann inte mindre än sex svenskar ned till AHL och farmarlaget Toronto Marlies.

Toronto Maple Leafs har haft hård konkurrens om de sista platserna i laget under de senaste veckornas träningsläger. På söndagen gjorde klubben en större gallring då man skickade ned 13 spelare till AHL och satte upp ytterligare fem på waivers. Därmed har man 26 spelare kvar i truppen.

Sex av de spelare som fick lämna NHL för AHL och Toronto Marlies var svenskar. Det handlar om backarna Calle Rosén, Timothy Liljegren och Andreas Borgman samt forwardstrion Pierre Engvall, Dmytro Timashov och Carl Grundström. Där gör de den för tillfället tumskadade backen Rasmus Sandin sällskap.

Det innebär samtidigt att Andreas Johnsson och Pär Lindholm, som väntat, får inleda säsongen i NHL med Maple Leafs. Klubben ska skicka ned ytterligare två målvakter och en back inför premiären mot Montréal Canadiens natten mot torsdag.

Sedan tidigare saknar Toronto William Nylander som fortfarande ligger i förhandlingar om ett nytt kontrakt med klubben.

The @MapleLeafs have loaned the following players to the @TorontoMarlies: Andreas Borgman, Jeremy Bracco, Adam Brooks, Emerson Clark, Rich Clune, Pierre Engvall, Colin Greening, Carl Grundstrom, Timothy Liljegren, Mason Marchment, Trevor Moore, Calle Rosen and Dmytro Timashov.

— Leafs PR (@LeafsPR) September 30, 2018