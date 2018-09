Elias Pettersson firar mål - en vanlig syn i Vancouver i höst? Foto: IBL

Bröderna Sedins beslut att avsluta hockeykarriärerna ger Canucks en märklig atmosfär inför säsongen. Plötsligt är det svårt, för att inte säga omöjligt, att förutspå vem som kommer bli lagets poängkung. Vem som ser ut att bli ny publikfavorit redan i höst är dock inte särskilt svårt att gissa…

Från väst till öst, från söder till norr. Fram till NHL-premiären i oktober går Uffe Bodin, Hampus Duvefelt, Måns Karlsson och Peter Ekholm igenom de 31 lagen. Vi pekar ut styrkor, svagheter och vilka spelare som är värt att hålla ett litet extra öga på under säsongen.

I dag tittar vi närmare på Vancouver Canucks.

Allt är inte som vanligt för Vancouver Canucks. När laget kliver ut på isen efter den stenhårda sommarträningen finns ett stort hål att fylla i laguppställningen. Bröderna Sedin, som för övrigt var (ö)kända just för sina rigorösa förberedelser under sommarmånaderna, är inte längre Canucks hjärta och själ. Duon, som burit kaptensbokstäver (Henrik ”C”, Daniel ”A”) sedan 2010, hann under sin tid i klubben bli minst lika integrerade i Vancouver som den omdiskuterade späckhuggarloggan.

Men allt har sin tid och tiden är nu kommen för Canucks att snabbt vänja sig vid ett liv utan sin pensionerade stjärnduo. Som första drag för att bota denna baksmälla? Två nya svenska stjärnor. Eller, tja. Lite magstarkt är det väl att kalla Elias Pettersson och Jonathan Dahlén för stjärnor innan de ens beträtt en NHL-is i officiella sammanhang. Speciellt Dahlén som alldeles nyligen fick det oväntade beskedet att han får inleda säsongen i AHL. Men var så säkra; det är med Pettersson och Dahlén (och Bo Horvat och Brock Boeser) som Vancouver Canucks återigen ska utvecklas till en stormakt i NHL.

På back- och målvaktssidan ser det tyngre ut, vilket ur blågula ögon kan kännas tråkigt att säga då lagets två främsta burväktare är tvåmetersmännen Jacob Markström och Anders Nilsson, och backsidan leds av Alexander Edler. Likväl är det svårt att säga annat än att forwardssidan känns spännande och att resterande lagdelar har en bit upp. När talangerna Olli Juolevi och Quinn Hughes tagit plats på blålinjen och Thatcher Damko ställer sig mellan stolparna kan det dock bli aktuellt att revidera den bedömningen.

Gällande årets säsong?

Med nuvarande spelarmaterial lär det bli rejäl uppförsbacke för Canucks att nå slutspel, men likväl finns det ljusglimtar i mörkret.

POÄNGKUNGEN

BROCK BOESER

Spelaren vars efternamn många, inklusive undertecknad, haft svårt att uttala (korrekt uttal: ”besser”) slog igenom med dunder och brak förra säsongen med 55 poäng (29 mål, 26 assist) på 62 matcher. En olycklig ryggskada satte dock punkt för säsongen i förtid och unge Boeser är sannolikt rejält revanschsugen. Bör kunna vara uppe och nosa på 65-70 poäng.

MÅLVAKTEN

JACOB MARKSTRÖM

Den mer profilerade av lagets två svenska målvakter, Jacob Markström, sågs länge som en talang precis på gränsen till att slå igenom stort. Vid 28 års ålder tycks han äntligen ha hittat lite av den kontinuitet som behövs för att etablera sig som förstamålvakt i NHL. Förra säsongen blev det 60 matcher och 91,2 i räddningsprocent för Canucks. Kan prestera liknande i år.

BACKEN

ALEXANDER EDLER

Veteranen visade förra säsongen att gammal är äldst då han slog till med 34 poäng på 70 matcher – hans bästa resultat på sex år och bäst i interna backligan. Edler har hunnit bli 32 år men förblir otroligt viktig för ett Vancouverförsvar som inte riktigt hunnit inleda sin kommande generationsväxling.

UNGTUPPEN

ELIAS PETTERSSON

Vad finns egentligen kvar att säga om Elias Pettersson som inte redan har sagts? Jo, kanske att han ser ut att få inleda säsongen hos Canucks som center i andrakedjan med Loui Eriksson på sin vinge. Får han dessutom en framträdande roll i powerplay, likt den han haft i Växjö, kan det bli en poängrik säsong för rookien. Sa någon Calder Trophy?

COACHEN

TRAVIS GREEN

Green kom in som ny tränare för Canucks förra säsongen efter fyra år i AHL-organisationen Utica Comets. Att få ”lära” av bröderna Sedin under deras sista säsong lär ha hjälpt Green förbereda sig för sin största utmaning: att hålla Vancouver på rätt kurs utan dem.

Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

IN OCH UT

Nyförvärv: Elias Pettersson, fw, Växjö Lakers, Jay Beagle, fw, Washington, Antoine Roussel, fw, Dallas, Tim Schaller, fw, Boston

Förluster: Henrik Sedin, fw, slutat, Daniel Sedin, fw, slutat, Nic Dowd, fw, Washington, Jayson Megna, fw, Washington, Jussi Jokinen, fw, Detroit

PROGNOSEN

En plats i slutspelet redan i år skulle vara en rejäl överraskning för försvagade Canucks. Däremot har laget alla möjligheter att ordentligt börja utveckla den kärna – Pettersson, Dahlén, Horvat, Boeser, Juolevi – som i framtiden kommer ge Vancouverfansen anledning att känna ett realistiskt hopp om Stanley Cup.

VANCOUVER CANUCKS TRUPP 2018/19

MÅLVAKTER

25) Jacob Markström

31) Anders Nilsson

BACKAR

4) Michael Del Zotto

5) Derrick Pouliot

8) Christopher Tanev

23) Alexander Edler

27) Ben Hutton

44) Erik Gudbrandsson

51) Troy Stecher

55) Alex Biega



FORWARDS

6) Brock Boeser

9) Brendan Leipsic

18) Jake Virtanen

20) Brandon Sutter

21) Loui Eriksson

26) Antoine Roussel

40) Elias Pettersson

47) Sven Bärtschi

53) Bo Horvat

59) Tim Schaller

60) Markus Granlund

77) Nikolay Goldobin

83) Jay Beagle

89) Sam Gagner

Tränare: Travis Green (sedan 2017)