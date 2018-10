Alexander Bergström har vandrat den långa vägen till toppen. Foto: Ronnie Rönnkvist

OS-svensken Alexander Bergström har haft en målmässigt tung start. Men idag bröt han en nio matcher lång måltorka – och blev matchvinnare.

Förra säsongen gjorde han stor succé och dundrade in 21 mål under sitt första år i Ryssland. Men sedan flytten till Traktor Tjelkabinsk har puckarna inte ramlat in i lika rask takt för Alexander Bergström. Fram till dagens match mot Dynamo Moskva hade svensken bara gjort ett mål på elva matcher. Hans tidigare enda mål kom redan den fjärde september.

Men efter nio raka matcher utan mål fick Bergström stopp på torkan idag. Han blev matchens enda målskytt när Traktor vann med 1-0. Svensken klev fram och tog därmedTraktor upp på samma poäng som Neftekhimik Nizhnekamsk på den sista slutspelsplatsen.

Poängmässigt står den tidigare Karlskronastjärnan på sju (2+5) på tolv matcher. Förra säsongen gjorde han 41 på 55 matcher.