Detroit är rejält utdömda inför säsongen. Och nu kommer två tuffa besked. Två av lagets svenskar ser ut att missa premiären på torsdag.

Detroit kommer ha ovanligt få svenskar i laget när säsongen drar igång. Henrik Zetterberg har som bekant lagt av och Johan Franzén kommer inte spela någon mer ishockey, han heller. Niklas Kronwall, Jonathan Ericsson, Gustav Nyquist och skrällen Christoffer Ehn är de blågula inslagen i truppen.

Men av dem lär bara två spela när säsongen drar igång. Enligt nordamerikanska uppgifter är både Niklas Kronwall och Jonathan Ericsson tveksamma till spel i torsdagens premiär mot Columbus på grund av olika skadeproblem. Ericsson behöver uppleva en ”signifikant förbättring” för att han ska bli spelklar. Kronwall tycks vara närmare spel men är ett stort frågetecken.

De båda svenska backarna har haft en del skador de senaste åren men kommer från en säsong där de spelade mer än vanligt. Kronwall missade bara tre matcher och Ericsson spelade alla matcher utom en.

#RedWings Kronwall tweaked an injury and is questionable for the opener.

#RedWings Ericsson said he suffered a setback and if he does not have very significant improvement soon, won’t be able to play Thursday.

— Dana Wakiji (@Dwakiji) September 30, 2018