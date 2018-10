Emil Djuse har fått en fin start på säsongen. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Han har inlett säsongen strålande med fem poäng på lika många matcher. Men vägen till SHL-toppen har varit långt ifrån spikrak för Skellefteåbacken Emil Djuse. Efter år av petningar, utlåningar och degraderingar leker äntligen hockeylivet för den Östersundsfostrade 25-åringen.

– Jag har börjat bra den här säsongen och jag vill fortsätta hålla en jämn och stabil nivå under hela säsongen, säger Djuse till Hockeysverige.se.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Med fem poäng på fem matcher toppar Skellefteåbacken Emil Djuse backarnas poängliga i SHL. Säsongen är förvisso fortfarande ung, men den 25-årige backen från Östersund har redan visat tecken på att han tagit stora kliv i utvecklingen till den här säsongen.

– Jag har väl haft lite flyt med studsarna och poängen, säger Djuse ödmjukt när hockeysverige.se träffar honom efter lördagens strafförlust mot HV71.

– Spelmässigt har det känts bra. Jag har fått mycket förtroende och det känns som att jag och ”PG” (Petter Granberg) har fått det att stämma riktigt bra över hela banan.

Med sina dryga 22 minuter per match är Djuse den skellefteåback som fått allra störst förtroende av tränaren Tommy Samuelsson under säsongsinledningen. 25-åringen har också matchats hårt i spel i numerärt överläge samt i de tre förlängningsspel som Skellefteå hittills varit inblandade i.

– Det är jättekul, det är ju då man vill spela. Det känns bra att få mycket förtroende när matcherna väl ska avgöras, så det är bara kul, säger Djuse.

TUNG TID I GÖTEBORG

Djuses väg till SHL-toppen har dock inte varit någon motorväg, direkt. Han spelade inte på något av landets mer etablerade hockeygymnasium som ung, utan valde i stället att stanna hemma i Östersund. Där varvade han spel med klubbens J18-lag med spel i klubbens Hockeyettanlag, innan han säsongen 2012/13 fick chansen att ta klivet till Hockeyallsvenskan och Södertälje.

– Jag hade en bra tid i Södertälje. Nu blev det bara en säsong där, men jag fick chansen att spela JVM och allt kändes väldigt bra, både under JVM och i Södertälje, sammanfattar Djuse tiden i SSK.

Ett JVM-silver och en andraplats i Hockeyallsvenskan senare följde Djuse med Roger Rönnberg och Robert Ohlsson, som coachade Djuse under JVM-turneringen i Ryssland, till Göteborg och Frölunda. Tiden under i Frölunda blev dock inte riktigt som Djuse hade tänkt sig.

– Jag hade två tuffa år där i Göteborg. Jag lyckades aldrig riktigt ta någon ordinarie plats och var utlånad ett par svängar under min första säsong där. Den andra säsongen tyckte jag personligen att det gick bra. Jag lyckades ändå inte ta en ordinarie plats och då valde jag att flytta till Modo i stället.



Tiden i Frölunda blev inte som Djuse tänkt sig. FOTO: Peter Skaugvold/Bildbyrån

”JÄKLIGT GLAD ÖVER ATT JAG FICK CHANSEN”

I Modo fick Djuse den speltiden han var ute efter och fick det även att släppa rent poängproduktionsmässigt. För laget gick det desto tyngre.

– Jag fick en lite större roll i Modo. Jag fick spela mer och fick fart på min utveckling. Sen var vi ett lag som harvade i botten hela tiden och det var så klart tufft mentalt, man får aldrig riktigt den där tryggheten i spelet. Sen avslutade jag också tiden i Modo på värsta möjliga sätt.

Djuste syftar såklart på degraderingen från SHL 2016 som innebar att Modo åkte ur landets högstaliga för första gången på 31 år. Men även om de senaste säsongerna inneburit hockeyallsvenskt spel i Örnsköldsvik fick Djuse möjligheten att fortsätta sin utveckling i SHL med Skellefteå.

– Jag hade tur och jag är jäkligt glad över att jag fick chansen att komma upp hit till Skellefteå. Här känner jag att jag har tagit ytterligare steg för varje år som gått och det är något jag fortsätter att försöka bygga vidare på. Jag jobbar hårt varje dag.

”BLIVIT STARKARE OCH REJÄLARE”

Skellefteås assisterande tränare Stefan Klockare har varit i klubben under samtliga tre säsonger som Djuse varit i klubben. Han har följt 25-åringens utveckling på nära håll och håller med om att 25-åringen tagit stabila steg för varje år som gått.

– Han har utvecklats i både fysiken och i spelet utan puck. Puckskickligheten har han alltid haft, det är framför allt i spelet utan puck som han har gjort riktigt bra framsteg. Han har haft en jämn utvecklingskurva där han blivit bättre och bättre för varje år som gått, säger Klockare och tänker tillbaka på fjolårssäsongen där Djuse, enligt Klockare, fick sitt genombrott.

– Han gjorde ändå 21 poäng ifjol och då ska man komma ihåg att han inte spelade ett byte i powerplay, i stort sett. Han hade en jättebra fjolårssäsong. Det var bara synd att han åkte på den där smällen mot Luleå som gjorde att han blev borta en period innan slutspelet. Han kom väl inte riktigt tillbaka efter det. Han hade ett jobbigare slutspel, men han har börjat fantastiskt bra i år och det är bara att hoppas att det får fortsätta.

Djuse menar själv på att han under dessa år i Skellefteå blivit mer spelskicklig, snabbare på att fatta beslut och bättre på att utnyttja sina styrkor ute på isen.

– Jag har blivit mycket bättre på att använda min skridskoåkning. Nu känner jag att jag skapar mer tid för mig själv hela tiden ute på isen. Sen tycker jag att har blivit starkare och rejälare i kroppen. Jag känner att jag blivit starkare i egen zon tack vare det. Framför allt är det väl dessa saker som jag tycker att jag utvecklat under mina år här.



Djuse firar ett mål tidigare under säsongen. FOTO: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

TRIVS I NORRLAND

25-åringen är just nu inne på sin tredje säsong i Skellefteå och det ska bli minst en till efter denna, är tanken. Djuse förlängde nämligen kontraktet med västerbottningarna förra hösten. Han säger att den sociala biten spelade in stort i beslutet, men även chansen att fortsätta utvecklas i en trygg miljö var en avgörande faktor.

– Jag är ju norrlänning så jag trivs väl bäst i lite mindre städer. Sen är hela organisationen så proffsig när det gäller isträningarna och fysbiten. Vi har också ett grymt lag där vi har en ordentlig stomme där alla vet vad som krävs. Jag trivs också väldigt bra med det sättet som vi spelar på, vilket gör att det bara känns rätt att vara kvar här.

25-åringens fina start på säsongen har också fått experter att uppmärksamma den spelskicklige backen. C Mores expert Sanny Lindström hyllade Djuse i gårdagens sändning inför matchen mot HV71. Lindström sade bland annat att han trodde att Djuse skulle få en ”Lawrence Pilut-utveckling”, där han kommer att gå från att vara en bra SHL-back till att bli SHL:s poängstarkaste back och vara en av utmanarna till en VM-plats framåt vårkanten.

”HAR ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS”

Huvudpersonen själv blir glad när berömmet kommer på tal.

– Det är jäkligt kul att höra allt beröm. Jag ska fortsätta att ta för mig och förhoppningsvis kommer också chanserna. Landslaget är något man drömt om sedan man var en liten grabb. När man nu börjat komma upp på den här nivån är det någonting som man strävar efter för att kunna ta nästa steg, säger Djuse.

Stefan Klockare tror att sin adept har vad som krävs för att ta det där steget.

– Han har alla förutsättningar för att lyckas. Men det gäller samtidigt för honom att han fortsätter kriga och jobba hårt varje dag, säger Klockare.

Ser man till hur hårt Djuse jobbat tidigare under sin tid i Skellefteå är det knappast något som Skellefteåtränaren behöver oroa sig över. Emil Djuse vet att hårt jobb lönar sig.