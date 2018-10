Bemström i centrum under säsongsinledningen. Foto: Bildbyrån

Från en roll lite i skymundan i Leksand till powerplay-specialist i Djurgården. Emil Bemström har knappast varit blygsam i upptakten av SHL.

– Det har varit otroligt roligt och lärorikt än så länge, säger Bemström till Hockeysverige.se

MALMÖ (Hockeysverige.se)

Inför den här säsongen bytte Emil Bemström Leksands IF i HockeyAllsvenskan mot Djurgården i SHL. Och forwarden har knappast väntat med att presentera sig hos sin nya klubb. På de fem första matcherna har 19-åringen stått för fem fullträffar och totalt sex poäng. Med det toppar han SHL:s skytteliga.

– Jag har fått spela med bra spelare och, jag menar, jag har haft lite flyt och fått göra mycket mål också. Det är såklart kul, säger Bemström.

Emil Bemströms hockeyresa har gått via Leksands alla juniorlag till SHL. Han draftades 2017 som nummer 117 totalt av Columbus Blue Jackets och i år är han ett hett namn för JVM-turneringen i Vancouver vid årsskiftet. Under förra säsongen spelade han till sig en ordinarie plats i allsvenskan. Han producerade 15 poäng på 33 matcher, men fick ändå inte det riktigt stora förtroendet. Det hindrade dock inte Djurgården från att knyta till sig talangen.

– Det ska bli intressant att följa Emil och se vad han tar för resa under säsongen. Jag tror att han kan bidra både offensivt och jobba bra i defensiven också. Jag ser en ganska bra resa för honom, menar tränaren Robert Ohlsson.

Ohlsson har redan sett Bemströms potential och gett honom stort förtroende. Under säsongsinledningen har högerskytten haft en nyckelroll i Djurgårdens powerplay. Från sin position till vänster i lagets paraplyuppställning har han redan hittat rätt fyra gånger. I 3-4-förlusten mot Malmö i lördags kom det senaste.

– Det är jättebra och lärorikt för mig, menar Bemström. Man ser hur skickliga alla de är. Man får mycket bättre passningar och så vidare. Det är mycket roligare.

– Emil har börjat bra. Han gillar att vara sist på pucken och göra mål. Jag tycker det passar honom att spela i det powerplayet också. Där tror jag att han är en bra rollspelare, säger Ohlsson om Bemströms inledning.

EFFEKTIVT POWERPLAY

Djurgården har effektivast powerplay hela SHL. Efter fem matcher har laget gjort sju mål på 17 försök vilket ger laget 41,18 i procent.

– Vi spelar ganska snabbt. Lägger snabba passningar och har lärt känna varandra bra redan. Vi snackar mycket och vet var vi står och ska vara, menar Bemström.

– Det känns som att vi har attack på alla våra spelare och då måste deras boxplay ha en respekt för varje spelare. Det är väldigt jobbigt för ett boxplay att spela mot ett powerplay där det kommer hot från varje spelare. Det är nog det som är hemligheten

Emil Bemström har inlett säsongen minst sagt lovande. Men för att JVM-drömmen ska bli verklighet måste han ta sig an utmaningen att kunna fortsätta på den inslagna vägen.

– Jag tycker att jag har en del att jobba med i fem-mot-fem-spelet. Det är väl framförallt det. Det får jag åka komma hem och jobba på.

Var den här starten något du kunde drömma om inför säsongen?

– Det var kanske en liten dröm, men nu gäller det att fortsätta på den också, avslutar Bemström.