Igår satte Toronto upp två målvakter på waivers i förmodat syfte att de inte skulle bli plockade av något annat lag. Men det var precis vad som hände och genast står Maple Leafs med mindre djup i sin målvaktsbesättning.

Ifjol gjorde målvakten Garret Sparks stor succé för Maple Leafs farmarlag Marlies och tog dem hela vägen till seger i AHL-slutspelet Calder Cup. Inför morgondagens NHL-premiär valde Toronto att satsa på 25-åringen som backup till dansken Frederik Andersen.

Istället placerade de Calvin Pickard och Curtis McElhinney på waivers för att kunna skicka dessa till farmarlaget. Oturligt nog Maple Leafs nappade två andra klubbar på målvakterna och snöt Maple Leafs på dem.

Philadelphia tog Pickard och Carolina la vantarna på McElhinney. Carolina gick tidigare idag ut med att Scott Darling ser ut att missa några veckors spel på grund av skada. Så McElhinney är tänkt som ersättare där.

#Canes head coach Rod Brind'Amour said Scott Darling's MRI revealed nothing major, but the goaltender is expected to miss "a couple weeks, for sure."

— Michael Smith (@MSmithCanes) October 2, 2018