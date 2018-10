Jacob de la Rose tvingas avstå säsongens NHL-premiär borta mot Toronto imorgon. Enligt hans klubb Montreal Canadiens ska svensken ha drabbats av hjärtproblem.

Det är via Twitter Montreal går ut och berättar att Jacob de la Rose inte kommer resa med laget till morgondagens NHL-premiär mot Toronto. Orsaken ska vara hjärtproblem. Vilken form av problem det handlar om framgår dock inte.

Klubbens doktorer godkände inte att de la Rose skulle följa med och han får stanna i Montreal för vidare undersökningar.

MEDICAL UPDATE – Jacob de la Rose will not make the trip with the team today (cardiac episode). He was not cleared to travel by the team doctors, and will remain in Montreal for ongoing evaluation.

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 2, 2018