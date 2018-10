Tillsammans med Linus Videll leder han skytteligan i KHL. Nästa säsong vill Anton Burdasov spela i NHL. Det bekräftar han för rysk media.

Anton Burdasov gjorde 40 poäng i KHL säsongen 15/16, men utöver det har han hållit en ganska anonym tillvaro i ligan. Fram tills nu. Den här säsongen har han gjort 9+4 på 13 matcher för Salavat Julajev och toppar med det skytteligan tillsammans med den svenske succéspelaren Linus Videll.

Men nästa år hoppas han kunna göra som så många andra ryska KHL-stjärnor gjort de senaste åren. Då vill han ge NHL ett första försök, säger han till Sport-Express. Burdasov har spenderat hela sin karriär i Ryssland och är odraftad. Hans kontrakt med Salavat löper ut efter säsongen.

