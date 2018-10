Calgary Flames svenske back Rasmus Andersson har av många spåtts ta en startplats till NHL-premiären imorgon. Men nu meddelar klubbens GM Brad Treliving att 21-åringen skickas mer till AHL.

Rasmus Andersson fick tio matcher i Calgary-tröjan förra säsongen. Resten spenderade han i farmarlaget Stockton där han gjorde det riktigt bra och bland annat bidrog med 39 poäng från sin backplats. Det gav honom en åttonde plats i backarnas poängliga.

Många har trott på att Anderssons möjligheter att ta en startplats i Flames backuppsättning till morgondagens NHL-premiär mot Vancouver. Men under tisdagskvällen meddelas det att Andersson faller på målsnöret och tvingas inleda säsongen i Stockton.

#Flames GM Brad Treliving confirms that D Rasmus Andersson is among final cuts. Headed to AHL Stockton.

