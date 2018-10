Häromdagen sänkte Washington Capitals Tom Wilson den svenske forwarden Oskar Sundqvist med en ful tackling. Nu räknar Capitals med att få sin forward avstängd ett tag och plockade upp Dmitrij Jaskin på waivers tidigare under tisdagen.

Om eller hur länge Tom Wilson kommer bli avstängd är det ingen ännu som vet. Men eftersom han kallats till förhör av NHL Player Safety talar det mesta för att avstängningen blir fem matcher eller längre.

Washington Capitals räknar i alla fall med det och idag plockade de upp tjecken Dmitrij Jaskin som igår placerades på waivers av St. Louis Blues. Capitals GM Brian MacLellan berättade för NHL-skribenten Tom Gulitti att de kanske inte hade plockat upp Jaskin om det nu inte varit så att Wilson riskerar avstängning.

Caps GM Brian MacLellan said team might not have claimed Jaskin off waivers if not for Tom Wilson's potential suspension and being without him for a while.

— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) October 2, 2018