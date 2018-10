Minnesotas Gustav Olofsson skadade axeln i samband med försäsongspremiären och det sades då att hans axelskada var allvarlig. Så allvarlig verkar den dock inte ha varit. Nu har han plockats bort från skadelistan – men istället placerats på waivers.

Det var i försäsongspremiären mot Winnipeg i mitten av september som Gustav Olofsson skadade axeln. Enligt The Athletic så skulle svensken bli borta ett bra tag från hockeyn.

Skadade spelare får inte sättas upp på waivers eller skickas ner i farmarlaget. Men upp på waivers åkte Olofsson idag, högst troligt i syfte för att han ska bli tillgänglig för spel med farmarlaget Iowa. Strax senare meddelades det att svensken är borttagen från skadelistan.

Olofsson kommer dock finnas med i den trupp som måste anmälas inför NHL-premiären senast klockan 22 ikväll.

Gustav Olofsson has been given medical clearance and has been put on waivers. He’ll still be on 4 pm roster submission.

Ryan Murphy cleared #mnwild

— Michael Russo (@RussoHockey) October 2, 2018