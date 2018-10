Den 15 september var det äntligen dags att starta en ny säsong av SHL. Ligans sammanlagt 14 stycken lag ska möta varje lag fyra gånger innan det är dags för finalen. Då får vi också veta vem som får lyfta den stora LeMat-pokalen. Första speldagen ägde sex stycken matcher rum där bland annat Frölunda och Djurgården möttes. Nykomlingarna Timrå IK som har höga odds mötte Linköpings HC i en bortamatch på Saab Arena i Linköping.

Inför den nya säsongen

Förra säsongen åkte Karlskrona HK ur serien för att lämna plats åt Timrå. Sett till hela ligans rankningslista kommer Timråspelaren Sebastian Collberg på en tolfte plats inför säsongen 2018/2019. Han fick strax över 13 minuters speltid i den första matchen mot Linköping som Timrå förlorade med 1-4. Några nyare casinon erbjuder bettingalternativ för ishockeyfans om du vill spela på exempelvis matchresultat eller insläppta mål. Sajterna har bland annat tabeller där du kan läsa rankning, istid för enskilda spelare och odds inför kommande matcher.

De nuvarande svenska mästarna Växjö Lakers HC tog sitt andra guld i april år 2018. De laddar om för en ny säsong men hur står de i konkurrensen mot de övriga lagen i år? Att tippa en utgång i SHL är naturligtvis svårt men flera bettingbolag ger sina kunder möjligheten att lägga ett vad på slutspelsfinalen redan nu. Ett tips är att inte bara titta på gamla meriter utan även på var lagen befinner sig just nu gällande form och skador.

Betta inför och i pågående matcher

Har du ett favoritlag kanske du vill tippa dem som segrare oavsett deras formkurva. Vill du inte lägga ett slutspelsvad redan nu eller spela på en match i förväg finns det möjlighet att satsa pengar i en pågående match. Allt fler vadslagningssidor har börjat med nyheten att satsa på exempelvis vem som kommer göra nästa mål, vilket lag som kommer få en utvisning och så vidare. Då har du möjlighet att se lagens dagsform innan du lägger ett vad.

Linköping, Skellefteå och Djurgården är lagen med flest högst rankade spelare enligt SHL:s egna statistik (kolla SHL-hemsidan för uppdaterade resultat). Adam Brodecki från Linköping vara den högst rankade av dem alla. Han kommer senast från SM-vinnande Växjö och kan vara en viktig nyckelspelare för Linköping. På andra plats kom Anton Hedman från Örebro, som gör sin andra säsong för laget. Båda dessa är anfallsspelare och vill du spela på vilka som gör flest mål är Brodecki och Hedman två heta tips.

Följ med hela säsongen

Ett tips för att öka dina chanser att satsa på rätt slutspelslag är att följa med i hela säsongen. Så här i starten har Timrå det högsta oddset för att bli mästare, deras odds ligger på hela 176 hos spelsajten Betclic. Mora IK följer med i den tippade slutstriden med ett odds på 151 hos Unibet. Flest tror på att Växjö tar hem guldet även denna säsong och det oddset ligger på 3 hos Intertops.

Om du vill se matcherna som du har spelat på sänds de streamade via din spelsajt. Har du inte lagt ett vad, men ändå vill se alla matcher, är det C More som har de exklusiva rättigheterna att få sända matcherna på svensk TV. Kanalen P4 sänder matcherna i radio. Spelschemat för säsongen 2018/2019 är mer späckat än tidigare. Varje matchdag spelas hela sju matcher och slutspelet börjar redan kring jul. Det kan alltså bli mycket TV-tittande under denna stora högtid i år.

Ekonomisk ersättning påverkar resultatet

Sveriges två högsta ligor är SHL och Hockeyallsvenskan. Skillnaden på vilka lag som flyttas upp eller ner kan vissa säsonger vara hårfin och konkurrensen mellan ligorna kan vara stenhård. En av de faktorer där skillnaden är störst är ekonomin. Allt fler uppmärksammar orättvisa ekonomiska ersättningar för spelarna i de olika ligorna. Dessa skillnader kan påverka hur laget presterar i framtiden. Kritikerna menar att spelare i Hockeyallsvenskan har svårt att lyfta sig en nivå på grund av den låga ersättningen.