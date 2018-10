Något oväntat tvingas Lias Andersson inleda säsongen i AHL. Men svensken imponerade under New York Rangers träningsläger – och prisas nu av klubben.

Varje år deras New York Rangers ut Lars-Erik Sjöberg Award till den rookie som gjort bäst ifrån sig på lagets träningsläger. I år var det Lias Andersson som prisades, efter att juryn (det vill säga mediarepresentanter) summerat träningslägret.

Trots den fina försäsongen skickades ju Lias Andersson ned till AHL häromdagen. Han kommer alltså tvingas inleda säsongen i AHL-laget Hartford Wolf Pack. Där gjorde han förra säsongen 14 poäng (5+9) på 24 matcher.

Den senaste svensken att vinna Lars-Erik Sjöberg Award var Oscar Lindberg som gjorde det 2015. Därefter har Jimmy Vesey och Filip Chytil tagit emot utnämningen.

Lias Andersson has been named this year’s winner of the Lars-Erik Sjoberg Award, which is given annually to the top #NYR rookie in Training Camp as selected by the media. pic.twitter.com/TPs0BiMgpM

